Último mesversário da Helena: Filha de Neymar surge em novas fotos

A pequena Helena, filha da modelo Amanda Kimberlly com o jogador Neymar, comemora 11 meses com várias fotos especiais; confira!

Nesta terça-feira, 3, a modelo Amanda Kimberlly, de 31 anos, compartilhou em suas redes sociais vários cliques para celebrar os 11 meses da filha Helena, fruto do seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

A pequena Helena estava encantadora, vestindo um macacão jardineira jeans e um penteado com lacinhos. As fotos foram feitas em um jardim com gramado e decoração em tons de rosa e roxo, que combinava com o bolo decorado com flores.

A filha caçula de Neymar, que completou 11 meses, já está com a festa do seu primeiro ano sendo preparada com ajuda da madrinha, Rafaella Santos, irmã do Neymar.

Confira os cliques da pequena Helena na comemoração dos seus 11 meses:

Amanda Kimberlly compartilha fotos da comemoração dos 11 meses de Helena - Foto: Reprodução/Instagram

Festa de 1 ano

Amanda Kimberlly está contando os dias para a chegada do primeiro ano de vida da filha, Helena! Nesta terça-feira, 27, a modelo e influenciadora digital compartilhou com o público alguns detalhes sobre a festa tão esperada da bebê, fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em seu perfil oficial, a mãe da pequena Helena revelou que, assim como todos os mesversários da herdeira, a festinha de aniversário de 1 ano também será temática. De acordo com a modelo, o tema escolhido foi 'Jardim'; confira mais detalhes!

