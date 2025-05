Amanda Kimberlly compartilha foto rara com a mãe em data especial

Mãe de Helena, a modelo Amanda Kimberlly preparou uma comemoração intimista para celebrar o Dia das Mães em família; veja fotos

O Dia das Mães deste ano, celebrado no domingo, 11, foi bastante especial para Amanda Kimberlly! Mãe da pequena Helena, de 10 meses, fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr, a modelo e influenciadora digital preparou uma comemoração intimista em sua casa para aproveitar cada momento da data.

Por meio das redes sociais, Amanda compartilhou uma sequência de fotos inéditas ao lado de sua mãe. Em uma das imagens, a modelo aparece junto com a matriarca da família, sua irmã e a pequena Helena.

Um clique da bebê ao lado da avó materna também foi publicado por Amanda Kimberlly. "Feliz dia, mãe", escreveu ela na legenda. A comemoração organizada pela famosa ainda contou com um bolinho e mesa decorada.

Mais cedo, a modelo prestou uma bela homenagem a Helena em seu primeiro Dia das Mães com a pequena. "Quando te segurei nos braços pela primeira vez, eu entendi o verdadeiro significado do amor. Aquele amor que não precisa de palavras, que transborda em silêncio, que é força e doçura ao mesmo tempo", declarou.

"Obrigada por me escolher para ser sua mãe, um papel que me honra, me desafia e me completa todos os dias. A missão mais linda e desafiadora que o Senhor me deu. A cada sorriso seu, a cada olhar curioso, meu coração se enche de esperança e de gratidão. Você me faz querer ser melhor todos os dias — por você, para você. Feliz nosso primeiro Dia das Mães. Com todo o amor do mundo, mamãe", completou Amanda Kimberlly.

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com Bruna Biancardi. Em dezembro de 2024, o casal revelou que a família cresceu.

Neymar e Bruna estão à espera da filha caçula, Mel, que chegará ao mundo ainda este ano.

