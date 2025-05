Amanda Kimberlly celebra primeiro Dia das Mães com Helena: 'Por você'

Amanda Kimberlly se declarou para Helena em seu primeiro Dia das Mães ao lado da pequena; bebê é filha da modelo com Neymar Jr

Amanda Kimberlly iniciou este domingo, 11, em clima de comemoração! A modelo e influenciadora digital, que está passando seu primeiro Dia das Mães ao lado da filha, Helena, fez uma declaração bastante especial direcionada à pequena.

Por meio das redes sociais, Amanda publicou duas fotos recentes de um ensaio fotográfico feito junto com a bebê e mencionou a alegria em ser mãe de Helena. A menina, de 10 meses, é fruto de uma relação da modelo com o jogador de futebol Neymar Jr.

"Quando te segurei nos braços pela primeira vez, eu entendi o verdadeiro significado do amor. Aquele amor que não precisa de palavras, que transborda em silêncio, que é força e doçura ao mesmo tempo. Você tem sido luz nos meus dias, você é a prova viva do amor de Deus. Você é um pedacinho do céu que o Senhor confiou aos meus braços", iniciou a mamãe coruja.

"Obrigada por me escolher para ser sua mãe, um papel que me honra, me desafia e me completa todos os dias. A missão mais linda e desafiadora que o Senhor me deu. A cada sorriso seu, a cada olhar curioso, meu coração se enche de esperança e de gratidão. Você me faz querer ser melhor todos os dias — por você, para você. Feliz nosso primeiro Dia das Mães. Com todo o amor do mundo, mamãe", completou Amanda Kimberlly.

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com Bruna Biancardi. Em dezembro de 2024, o casal revelou que a família cresceu.

Neymar e Bruna estão à espera da filha caçula, Mel, que chegará ao mundo ainda este ano.

Rafaella Santos chama atenção ao posar com Helena

Recentemente, a irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos, encheu as redes sociais de fofura na noite ao compartilhar fotos inéditas com sua sobrinha e afilhada, Helena.

A influenciadora digital marcou presença na festa de comemoração de nove meses da menina, filha de Amanda Kimberlly com o jogador de futebol, e posou sorridente ao lado da modelo e da bebê.

Além de mostrar alguns detalhes da festinha, que teve como tema 'Páscoa', Rafaella também se derreteu ao mostrar Helena usando um macacão xadrez com um bordado de coelhinho; confira os registros!

