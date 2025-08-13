Claúdio Lins fala sobre espetáculo com a mãe, Lucinha Lins: 'É delicioso'

Cláudio Lins conversou com a CARAS Brasil e contou tudo sobre sua participação em História de Amor e espetáculo ao lado da mãe, Lucinha Lins

Cláudio Lins estreará em setembro um show com a mãe, a veterana e amada Lucinha Lins. Além disto, nesta quarta-feira (13), no Teatro Fashion Mall e em sessão única, ele entra para o elenco de Gota D'água. O ator não parou por ai: dirige o pai, Ivan Lins, em um show para comemorar seus 80 anos e viaja com o musical Chateu - 100 anos. Em conversa com a CARAS Brasil, ele relembrou seu trabalho como Bruno em História de Amor e falou sobre estes momentos com e sem a família dentro do palco. Leia completo abaixo!

Como tem sido fazer parte do elenco de Gota D'Água e trocar com um elenco recheado de talento?

"É delicioso poder encenar um clássico como Gota D'água e cantar as músicas do Chico Buarque, ainda mais rodeado de amigos talentosos. A maioria de nós esteve na grande montagem de 2008/2009 dirigida pelo João Fonseca, e a grande Izabella Bicalho interpreta uma Joana impressionante! Mesmo nessa versão in concert, quem assiste sai emocionado do teatro."

História de Amor está no ar e recebendo muito carinho da audiência. Como você enxerga esse momento da dramaturgia, em que os clássicos - que sempre foram amados - estão recebendo ainda mais atenção e amor dos apaixonados por novela?

"Olha aí nós falando de clássicos de novo... Acho que vivemos uma busca muito grande por renovação, e tem um público que ficou meio esquecido. Então quando um sucesso como História de Amor passa de novo, o público mais velho tem a oportunidade de se emocionar com grandes atores e boas tramas. E isso é importante pra mostrar pras novas gerações que temos um passado, um percurso, uma história."

Em História de Amor, você viveu Bruno. Como eram os bastidores da obra? Sente falta de fazer mais novelas?

"Alguma saudade sim, porque mesmo me dedicando a mais música e ao teatro nos últimos anos (estou em cartaz em SP com o musical Chatô e os Diários Associados), a verdade é que eu adoro fazer televisão! Até porque comecei logo com um sucesso de Manoel Carlos! Nos bastidores ainda pude trocar com José Mayer, Yara Cortez, Claudio Corrêa e Castro, Regina Duarte, minha amiga Carla Marins e muitos outros colegas queridos.Tive sorte!"

Em setembro, você estreia um show com a incrível Lucinha Lins, sua mãe. Como tem sido essa preparação e como você se sente em dividir o palco com ela?

"Na verdade, já fizemos esse show antes, mas é a primeira vez que vamos apresentar na cidade do Rio. O show é lindo e eu e minha mãe nos divertimos muito juntos. Aliás, adoro trabalhar com meus pais. Tanto que acabei de dirigir o show da turnê de 80 anos do meu pai, Ivan Lins. Estar no palco com eles é um privilégio!"

