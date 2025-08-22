CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Criadores de Conteúdo
  2. Bia Miranda mostra ferimento causado por acidente de carro com Gato Preto
Criadores de Conteúdo / Machucado

Bia Miranda mostra ferimento causado por acidente de carro com Gato Preto

Influenciadora Bia Miranda fala sobre queimadura causada pelo cinto em suas redes sociais e dá detalhes do ocorrido: 'Está ardendo muito"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 21h45

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bia Miranda
Bia Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, compartilhou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 22, o ferimento que sofreu durante o acidente de carro envolvendo o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto.

A influenciadora exibiu uma queimadura causada pelo cinto de segurança e disse que ainda sente bastante dor. "Quando eu tive o acidente de carro, o cinto me queimou. Na hora que ele me segurou, o cinto acabou me queimando. Olha isso aqui. Tá ardendo muito e tá muito feio. Enfim, vou andar assim agora, com o cabelo na frente", explicou Bia.

Bia Miranda
Reprodução / Instagram

Sobre o acidente

O acidente ocorreu na manhã da última quarta-feira, 20, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste de São Paulo. Bia estava na Porsche 911 Carrera S Cabriolet, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, conduzida por Gato Preto, quando o carro avançou o sinal vermelho em alta velocidade e colidiu com um Hyundai HB20. Após o impacto, o Porsche também atingiu um poste de semáforo.

Uma passageira do HB20, de 20 anos, sofreu fratura na mandíbula e precisou ser hospitalizada. De acordo com testemunhas, Gato Preto apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Ele foi detido em casa no mesmo dia por omissão de socorro e levado ao 14º DP de Pinheiros.

Bia Miranda afirmou que saiu do local com um carro de aplicativo devido à confusão causada pelo acidente e explicou que tentou contato com os envolvidos para resolver a situação. O proprietário do outro veículo aceitou um acordo de cerca de R$ 60 mil.

O caso ainda está sob investigação, e especialistas afirmam que Bia só poderá ser responsabilizada se tiver incentivado qualquer prática ilegal. Enquanto isso, a influenciadora segue se recuperando dos ferimentos e dividindo detalhes com seus seguidores.

Leia também: Bia Miranda revela acordo com vítima de acidente em SP: 'Escolheu'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

'acidente''gato preto'bia miranda'

Leia também

DEPOIMENTO

A influenciadora digital Virginia Fonseca - Foto: Luis Felipe | Mansos Studio | Rogerio Pallatta | Paulo Santos

Virginia relembra início da carreira: 'Não imaginava que poderia fazer da internet um trabalho'

DEPOIMENTO

A influenciadora digital Virginia Fonseca - Foto: Luis Felipe | Mansos Studio | Rogerio Pallatta | Paulo Santos

Virginia revela transformações da maternidade: 'Novo motivo para lutar'

ESPELHO

Jéssica Fidélix é nascida e criada em Resende, no interior do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Instagram

Jéssica Fidélix perpetua o legado da mãe: ‘Tudo que sou devo às sementes que ela plantou em mim’

DEPOIMENTO

A influenciadora digital Daniela Choma e sua família - Foto: Trumpas

Influenciadora Daniela Choma revela que gravidez foi seu ponto de virada: 'Crescer'

DEPOIMENTO

A influenciadora digital Virginia Fonseca - Foto: Luis Felipe | Mansos Studio | Rogerio Pallatta | Paulo Santos

Virginia se derrete ao falar sobre Zé Felipe: 'Deus colocou o homem da minha vida no meu caminho'

DEPOIMENTO

Yasmin Castilho, criadora do quadro Ainda Estou Aqui, que carrega o nome do filme com Fernanda Torres - Foto: Send Agência

Influenciadora se inspirou em filme de Fernanda Torres para projeto sobre maternidade

Últimas notícias

Jakelyne OliveiraMédico explica crise que levou Jakelyne Oliveira à UTI: 'Pode evoluir'
Fábio Porchat e Priscila CastelloNamorada de Fábio Porchat tatua o nome do apresentador em homenagem
Ana Clara no Centro de Treinamento de Música do programa 'Estrela da Casa'Veja a decoração da sede do programa ‘Estrela da Casa’
Rodrigo Santoro e Mel FronckowiakMel Fronckowiak faz declaração de aniversário para Rodrigo Santoro
Wanessa CamargoAssessoria de Wanessa Camargo nega boatos envolvendo Dado Dolabella
João Kléber e João AugustoJoão Kléber elogia filho de Gugu após repercussão: “É um menino sedutor"
Giulia CostaGiulia Costa relata que desenvolveu bulimia após relacionamento
Raul Gil e Raul Gil JuniorFilho de Raul Gil se pronuncia após polêmica com a irmã e a sobrinha
Semana foi agitada no mundo dos famososLuto de Sheron Menezzes, cirurgia do pai de Sabrina Sato e festa com filhos de Faustão marcam semana
Diego e JaquelineCantor sertanejo se pronuncia após a esposa ser alvo de operação da Polícia Federal
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade