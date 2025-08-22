Bia Miranda mostra ferimento causado por acidente de carro com Gato Preto

Influenciadora Bia Miranda fala sobre queimadura causada pelo cinto em suas redes sociais e dá detalhes do ocorrido: 'Está ardendo muito"
A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, compartilhou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 22, o ferimento que sofreu durante o acidente de carro envolvendo o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto.
A influenciadora exibiu uma queimadura causada pelo cinto de segurança e disse que ainda sente bastante dor. "Quando eu tive o acidente de carro, o cinto me queimou. Na hora que ele me segurou, o cinto acabou me queimando. Olha isso aqui. Tá ardendo muito e tá muito feio. Enfim, vou andar assim agora, com o cabelo na frente", explicou Bia.
O acidente ocorreu na manhã da última quarta-feira, 20, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona oeste de São Paulo. Bia estava na Porsche 911 Carrera S Cabriolet, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, conduzida por Gato Preto, quando o carro avançou o sinal vermelho em alta velocidade e colidiu com um Hyundai HB20. Após o impacto, o Porsche também atingiu um poste de semáforo.
Uma passageira do HB20, de 20 anos, sofreu fratura na mandíbula e precisou ser hospitalizada. De acordo com testemunhas, Gato Preto apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Ele foi detido em casa no mesmo dia por omissão de socorro e levado ao 14º DP de Pinheiros.
Bia Miranda afirmou que saiu do local com um carro de aplicativo devido à confusão causada pelo acidente e explicou que tentou contato com os envolvidos para resolver a situação. O proprietário do outro veículo aceitou um acordo de cerca de R$ 60 mil.
O caso ainda está sob investigação, e especialistas afirmam que Bia só poderá ser responsabilizada se tiver incentivado qualquer prática ilegal. Enquanto isso, a influenciadora segue se recuperando dos ferimentos e dividindo detalhes com seus seguidores.
