Saiba quais são os pratos que caem superbem com a noz-moscada; usada na culinária de todo o mundo

A noz-moscada, especiaria proveniente da moscadeira, vai bem em pratos salgados e doces e também pode ser polvilhada em bebidas; saiba quais

A noz-moscada é uma especiaria proveniente da moscadeira (Myristica fragans), árvore tropical de grande porte com pequenas flores amarelas e grandes folhas perfumadas. No interior de um fruto amarelo fica o caroço, a noz-moscada, rodeada por uma espécie de rede, o macis, também usado como tempero. A noz-moscada é originária das Ilhas Banda, parte do arquipélago das Molucas, na Indonésia.

Embora os egípcios a conhecessem, não é certo que fosse familiar aos gregos e aos romanos. Na Idade Média, foi um ingrediente mais farmacêutico do que culinário, pois era usado como antídoto para veneno de animais peçonhentos e como remédio para flatulência.

O mercado europeu era abastecido de noz-moscada por uma rota comercial entre os árabes e os venezianos. O preço era bem elevado. Só para se ter uma ideia, 1 onça (cerca de 28g) da especiaria valia cerca de meia cabeça de gado na Inglaterra no século XIV.

Não foi à toa que, após chegar às Índias, um dos primeiros alvos de Portugal tenha sido a localização da origem da noz-moscada. Por volta de 1600, os holandeses dominaram as Ilhas Banda e todo comércio da especiaria, adotando um rígido controle sobre ela. No século XVIII e no XIX, o controle da região se alternou entre holandeses e ingleses.

Depois as moscadeiras se multiplicaram por outras regiões tropicais, como Java, Sumatra, Bengala, Índia, Brasil, Colômbia, América Central e Madagascar, embora as Ilhas Banda ainda sejam o principal produtor. Hoje, ela é usada na culinária de todo o mundo. Na Índia, entra em alguns tipos de garam masala; na Indonésia, na chamada sopa soto; já no Japão, compõe o curry; e na Toscana, região da Itália, ela é muito usada no espinafre à Fiorentina, com ricota, ovos e queijo parmesão.

COMO SE ESCOLHE

Pode-se encontrá-la tanto em grãos quanto moída — neste caso, acondicionada em embalagem de vidro e pronta para uso. O tipo moído tem a desvantagem de ser mais perecível, pois o ar o oxida. O tipo em grão com certeza é o preferido dos chefs de cozinha, que não se importam de precisar ralá-lo para ter a especiaria à sua disposição.

Ao comprar noz-moscada, naturalmente, confira sempre a data de validade e todas as condições da embalagem, que precisa estar íntegra. Também a data de fabricação é essencial, porque quanto mais nova for, melhor ela será e mais sabor dará aos pratos.

COMO SE PREPARA

E m geral a noz-moscada já vem pronta para ser usada. Mas, se você prefere contar com um produto mais fresco, compre a noz inteira, claro, e também um ralador específico (prefira inoxidável). A especiaria vai bem em pratos salgados como as sopas, as massas, os cozidos, caldos, salsichas (para quem ainda as fabrica em casa) e acompanhando pratos nos quais entra curry.

Em doces e sobremesas, vai bem com creme de ovos, com bolos, pudins e nos feitos com baunilha. Pode-se também polvilhá-la em bebidas como os cappuccinos, o café com leite e os milk-shakes, além de fazer preparo de chás.

SAÚDE

É bom para: Utilizar como fonte de magnésio, importante tanto para a formação dos ossos e dos dentes quanto para o funcionamento do sistema nervoso e a síntese das proteínas.

É ruim para: Consumir em excesso, porque pode causar intoxicação, devido à elevada concentração de miristicina, óleo essencial altamente volátil, capaz de produzir descontrole motor.

FICHA TÉCNICA

100g de nozmoscada contêm: Calorias – 525kcal; Carboid. - 28g; Proteínas - 6g; Gords. - 36g; Gord. satur. - 26g; Fibras - 21g; Sódio - 16mg; Magnésio - 183mg; Manganês - 2.9mg; Vit. C - 3mg; Cálcio - 184mg; Ferro - 3mg; Fósforo - 213mg; e Potássio - 350mg.

MINHA RECEITA

“Vou ensinar Torta de Pêssego Com Noz-Moscada. Faço um corte em forma de cruz sobre a pele de 400 g de pêssegos. Fervo por 3 min. e, na sequência, eu levo à água gelada. Bato 100 g de manteiga com 170 g de açúcar até ficar cremosa. Somo 2 ovos, 125 g de iogurte e 1 col. (chá) de extrato de baunilha. Peneiro 125 g de farinha de trigo c/ 8 g de fermento químico e 100 g de amêndoas já moídas. Junto os ingredientes secos à massa. Coloco em forma untada, cubro com as lâminas de pêssego e polvilho com 1 col. (chá) de nozmoscada e açúcar. Asso e sirvo!”, empresário Flavio Valle.

