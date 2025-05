Quer refinar sua comida? Saiba mais sobre um ingrediente versátil capaz de elevar qualquer prato

Ingrediente clássico da culinária conquista espaço pela sua leveza e sofisticação; saiba tudo sobre o limão-siciliano e seus benefícios

Provavelmente originário do Sudeste Asiático, de onde foi levado à Pérsia e depois ganhou o mundo, o limão-siciliano (Citrus x limon) vem de uma planta perene. Ela atinge até 6 m de altura, com folhas vermelhas, quando novas, tornando-se com o passar do tempo verde-claras.

O fruto é grande e ovalado, alcançando até 15 cm, com protuberância no ápice. A sua casca, quando madura, é grossa, enrugada e amarela. Trata-se de uma das variedades mais aromáticas de limão. Cidades com grandes pomares como Sorrento, na Itália, são tomadas pelo seu aroma durante o verão.

Não é a variedade mais suculenta, e sim a mais firme, em especial quando não falta sol em sua maturação. Seu sabor é acido, mas bem delicado. O limão-siciliano desenvolve-se melhor em regiões de temperatura amena, bastante comuns em países como Índia, México, China, Argentina, Espanha, EUA, Brasil, Turquia e Itália, por isso mesmo eles são os mais importantes produtores.

No Brasil, o município de Botucatu, SP, tem uma grande produção. É vendido como

fruta ou processado para a obtenção do óleo da casca, que é usado em bebidas, medicamentos e essências aromáticas. Devido à sua pele grossa, é a variedade mais indicada para a obtenção do

óleo essencial e da pectina.

Com ele, se preparam muitas receitas famosas. Na culinária francesa, faz-se com a fruta a delicada torta de limão e o salmão fresco ao campagnard. Na peruana, é fundamental para o preparo dos conhecidos ceviches. Na grega, integra a sopa de ovo avgolemono (ver receita na página seguinte) e o molho ácido para salada tsatziki. Na árabe, compõe o molho tradicional para tabule e vários molhos ácidos. Na Itália, é base, entre muitas outras delícias, do licor limoncello.

COMO SE ESCOLHE

A dquire-se limão-siciliano em mercados e feiras livres. Escolha os mais pesados para o seu tamanho. Devem ter um tamanho uniforme e a casca bem amarela, brilhante. Evite frutas com marcas escuras, pontos macios ou manchas. Se comprar verde, espere até dois dias. Deixe-o em ambiente ventilado e seco. Maduro, pode ser armazenado por até cinco dias no ambiente. Pode ficar na geladeira por duas semanas. Se preferir, congele o suco para fazer gelo. Desenforme e armazene em recipientes plásticos por até 3 meses. O melhor é consumir o limão logo que cortar, porque o oxigênio e a luz o deterioram.

COMO SE PREPARA

O limão se usam folhas, cascas e suco. As raspas da casca dão aroma e sabor a bolos, risotos, molhos. As folhas podem ser postas em molhos, grãos a cozinhar e em infusões. A polpa, rica em ácido cítrico, é usada no preparo de refrescos e molhos para salada e carnes. Um dos molhos que se faz com o siciliano é o ao limone, que vai bem com peixes ou massas. Em tigela refratária, misture 1 xíc. de creme de leite e 2 col. (sopa) de azeite. Aos poucos, bata manualmente, com 3 col. (sopa) de limão. Reserve na geladeira. Ao servir, misture 2 col. (sopa) de polpa picada, 1 col. (sopa) de raspa, sal e pimenta.

SAÚDE

É bom para: Neutralizar a ação dos radicais livres, pois tem antioxidantes potentes; se usado como fonte de vitamina C, ajuda na integridade da pele e do sistema imunológico.

É ruim para: Passar na pele e em seguida se expor aos raios solares, porque causa queimaduras — por isso, cuidado ao fazer limonadas e caipirinhas à beira da piscina ou na praia.

FICHA TÉCNICA

100 g de limão-siciliano contêm: Calorias - 32 kcal; Proteínas - 0,9 g; Carboid. - 11,1 g; Gord. totais - 0,1 g; Colesterol - 0; Fibra - 1,2 g; Cálcio - 51 mg; Magnésio - 10 mg; Fósforo - 24 mg; Ferro - 0,2 mg; Sódio - 1 mg; Potássio - 128 mg; Cobre - 0,006 mg; Vit. C - 108 mg

MINHA RECEITA

"Eu vou ensinar o Risoto Rainha. Na panela, aqueço 2 col. (sopa) de azeite e refogo ½ cebola picada. Somo 1 xíc. (chá) de arroz arbóreo e mexo por 2 minutos. Coloco ½ xíc. (chá) de vinho branco e mexo até evaporar. Aos poucos, somo 1 litro de caldo de legumes quente, sempre mexendo. Após cerca de 15 minutos, acrescento o suco de 1 limão-siciliano e as raspas dele. Sigo mexendo até o arroz ficar al dente. Desligo o fogo e coloco 2 col. (sopa) de parmesão ralado e 1 col. (sopa) de manteiga. Ajusto o sal e a pimenta. Pronto!", atriz Quitéria Chagas.

