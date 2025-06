Peito de peru: saiba como preparar este alimento que promete elevar os seus pratos

Destaque na Cozinha da CARAS da semana, Maria Luiza de Brito Ctenas, fala sobre o peito de peru. Este é um ingrediente bastante versátil

Peru é uma ave do gênero Meleagris e da família dos galiformes. Várias espécies desapareceram, porém duas continuam reproduzindo-se principalmente em cativeiro. A primeira é a domesticada Gallopavo, nativa da América do Norte e descendente do peru selvagem.

A outra, a Meleagris ocellata, é nativa da Península de Iucatã, no México. O nome peru, aliás, tem uma origem bem curiosa. Os colonizadores europeus de início o chamaram “galinha da Índia”, ao acharem que tivessem chegado às Índias Ocidentais, e não à América.

Só no século XVI ele passou a ser chamada peru, pois pensavam que ia do país sulamericano para a Europa. Há registros de grande aumento do número de perus após os colonizadores passarem a plantar milho e alimentá-los. Na verdade, eram vistos como praga do milharal, por isso começaram a caçá-los e consumi-los em festas como o famoso Dia de Ação de Graças, criado nos Estados Unidos pelos imigrantes ingleses para agradecer a Deus pela colheita. A ave logo se tornou popular.

A Inglaterra, que a conheceu em 1525, passou a usá-la na ceia de Natal. Em 1549, na França, por outro

lado, foi servida à lendária rainha Catarina de Médicis e se tornou iguaria na mesa das cortes europeias. Ainda é consumida no Natal em boa parte do mundo.

Seu sucesso se deve ao sabor da carne e também ao fato de, por seu tamanho avantajado, ser um símbolo de abundância. Para oferecer o produto o ano todo, a indústria o comercializa hoje também em cortes como peito, o que atende às necessidades das famílias atuais, que são cada vez menores. Parte mais magra da ave, tem carne macia e delicada, ideal para servir com molhos levemente ácidos e saladas com toques amargos. Usa-se ainda em recheios.

Saúde

É bom para

Quem busca uma alimentação saudável, com menos gordura, e não abre mão de carne; e ser usado como fonte de proteínas e de vitaminas como fósforo e potássio.

É ruim para

Pessoas que precisam consumir alimentos ricos em ferro, no caso de tratamento e prevenção de anemia, por exemplo, porque é a carne que tem o menor teor do mineral.

Como se escolhe

Pode ser encontrado durante o ano todo congelado. Como tem uma forma arredondada, é conhecido ainda como peito de peru bolinha. O tamanho de cada um, dependendo do tamanho da ave, varia de 700 gramas a 2 kg. Compre um peito de tamanho correspondente às suas necessidades, pois, após descongelá-lo, não poderá voltar a congelá-lo. Mas pode-se fazer um prato e congelar uma porção. Ao comprar, veja a validade e se a peça está toda congelada. Se houver partes moles e o rótulo estiver rasgado, não compre, pois indica que a temperatura em que foi armazenado não estava certa e, por isso, não está bom para o consumo.

Como se prepara

O primeiro passo para preparar o peito de peru congelado é descongelá-lo lentamente no interior da geladeira. Nada de deixar em temperatura ambiente ou dentro de bacia com água. Esse procedimento altera as características das fibras da carne, modificando a textura e o sabor. Isso porque o descongelamento rápido faz com que o peru perca parte de seu líquido. O peito pode ser cozido tanto em água quanto em molhos e servido fatiado quente ou em temperatura ambiente. Outra alternativa é assá-lo — neste caso, procure regá-lo durante todo o tempo em que o peru estiver no forno.

FICHA TÉCNICA

100 g de peito de peru cru, sem pele e sem osso, contêm:

Calorias - 107 kcal

Proteínas - 24 g

Carboidr. - 0

Gords. totais - 2,4 g

Colesterol - 40,5 mg

Fibras - 0

Cálcio - 7,1 mg

Magnésio - 19 mg

Fósforo - 231 mg

Sódio - 711 mg

Potássio - 281 mg

Ferro - 0,48 mg

Minha receita

"Eu gosto de fazer o Bolo Salgado, uma receita prática que sempre fiz com minha prima Renatinha. Bato tudo no liquidificador: 12 col. (sopa) de farinha de trigo, 3 xíc. (chá) de leite, 1 xíc. (chá) de óleo, 3 ovos, 3 col. (sopa) de queijo ralado, 2 col. (chá) de fermento em pó, além de sal a gosto. Coloco metade em uma travessa de vidro e somo o recheio, tudo bem picadinho e a gosto: peito de peru, azeitonas, palmito, milho, ervilha, tomate e cebola. Cubro c/ o restante da massa e polvilho com queijo ralado e orégano. Asso a 180ºC por 30 minutos. Pronto!", finaliza Mariane Rossi.

