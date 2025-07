Muito além da cobertura: para que serve o açúcar de confeiteiro e como escolher o melhor

O açúcar de confeiteiro é um produto essencial na confeitaria, o açúcar de confeiteiro tem granulometria finíssima, ajuda na textura dos doces e pode conter aditivos como amido e farinha

Também conhecido como açúcar glacê, o chamado açúcar de confeiteiro é obtido reduzindo o tamanho de todos os grânulos do açúcar refinado, que ficam minúsculos. Trata-se de um produto que absorve água facilmente, o que facilita seu empedramento. Por isso, nos países onde é permitido, recebe algum tipo de antiaglutinante, em geral amido, fosfato de cálcio ou farinha de trigo, o que lhe dá mais leveza e facilita seu uso.

Na Inglaterra não se pode usar antiaglutinante. Já no Brasil é permitido, mas há marcas que não o utilizam. Devido à fina granulometria, o produto fixase facilmente sobre pães e doces. Além disso, ajuda as massas a se tornarem mais firmes, quebrando menos e até demorando bem mais para ela ressecar.

Para ele receber a denominação chamada açúcar de confeiteiro, aqui no Brasil o produto deve sempre ser 99% sacarose obtida diretamente da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) ou de beterraba (Beta alba, L.) por meio de alguns processos industriais. Por muitos séculos, o único adoçante existente em todo o Ocidente foi o famoso mel. A cana-de-açúcar começou a ser cultivada na Índia há cerca de 2 500 anos. Os povos árabes foram os primeiros a fazerem o refinamento do açúcar em larga escala.

O período das Cruzadas o apresentou à maioria dos países europeus. A partir do ano de 1 500, com a descoberta das Américas, surgiram no continente grandes plantações de cana-de-açúcar. Sabe-se que a patente do 1º equipamento para a produção de açúcar de confeiteiro foi obtida pela Candymaker Oliver Chase, de Boston, nos Estados Unidos, em 1851. O Brasil é um dos maiores fabricantes e exportadores mundiais de açúcar, com produção anual de 30 milhões de toneladas, inclusive, o produto já foi a base da econômia nacional.

SAÚDE

É bom para

Pessoas que precisam alcançar a necessidade diária de energia sem comer muito, mas não devem esquecer que o limite máximo é de 10% do total de energia consumido

É ruim para

Portadores de diabetes e obesos, pois é um carboidrato simples e a ingestão deve ser limitada até para pessoas normais em 10% do consumo total diário de calorias.

COMO SE ESCOLHE

Ele pode ser adquirido em empórios e supermercados. No Brasil, vem quase sempre embalado em um saco plástico. Além de sempre verificar o prazo de validade, claro, confira se o conteúdo está de fato bem solto, sem empedramentos e sem as descolorações, indicações de que houve algum contato com a humidade.

Os principais problemas no armazenamento do açúcar de confeiteiro são insetos e humidade. Pode ser refrigerado, no entanto não é necessário. Por isso, sempre o armazene em recipientes bem lacrados e os mantenha em um local fresco e seco. Dessa maneira, pode durar até um ano sem maiores problemas.

COMO SE PREPARA

Usa-se açúcar de confeiteiro normalmente para polvilhar sobre doces e bolos. A textura dos bolos e dos biscoitos está intimamente relacionada com o tamanho dos grãos do açúcar. Grão graúdo, preparação macia.

Esse açúcar é muito utilizado pela indústria alimentícia e na culinária em coberturas de doces e bolos. Para prepará-lo em casa, bata no liquid. 1 xíc. de açúcar com 2 col. (s) de amido de milho em velocidade máxima até obter um pó fino. Para ficar ainda mais delicado, passe a mistura por peneira fina. Guarde em recipiente seco fechado. Se quiser fazer uma cobertura diferente, use açúcar colorido.

FICHA TECNICA

100 gramas de açúcar de confeiteiro contêm: Energia - 389 kcal Proteína - 0 g Lipídeos - 0 g Colesterol - 0 g Carboidr. - 100 g Fibras - 0 g Açúcar - 98 g Cálcio - 1 mg Magnésio - 0 mg Fósforo - 2 mg Sódio - 1 mg Potássio 2 mg Cobre - 0 mg.

MINHA RECEITA

"Gosto de fazer Suspiro com Açúcar de Confeiteiro. Para começar, misturo ½ xícara de açúcar de confeiteiro e 1 e ½ xícara de açúcar e peneiro. Bato 3 claras em neve com raspas de limão a gosto e uma pitada de sal até começar a formar picos. Pouco a pouco, vou adicionando os açúcares até obter uma mistura bem esbranquiçada e dura. Forro um tabuleiro com papel-manteiga e coloco porções de suspiro com açúcar de confeiteiro sobre ele. Asso em forno baixo até dourar (cerca de 40 minutos). Tenha em conta que a quantidade varia de acordo com o tamanho de cada suspiro! Retiro do forno e coloco sobre grade para esfriarem. Depois de esfriarem, seus suspiros com açúcar de confeiteiro estão prontos!", conta o cabeleireiro Leonardo Carraro.

Receitas, produção, estilismo culinário e pesquisa de texto e informações nutricionais: Maria Luiza de Brito Ctenas.