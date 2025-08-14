Mel silvestre: o segredo das abelhas que conquista paladares e traz benefícios à saúde

Produzido a partir do néctar das flores, o mel silvestre é rico em sabor, história e propriedades que encantam gerações

Chama-se mel silvestre ao que as abelhas produzem pelo mato em colmeias naturais. O néctar, secreção das flores, é recolhido por elas para alimentar o enxame. Ao chegar à colmeia, passam-no a outras, responsáveis por levá-lo aos favos.

Nesse processo, ele perde a água e incorpora substâncias presentes no trato digestivo da abelha, como os fermentos, ácidos e enzimas. No favo, perde mais umidade, atingindo o ponto ideal quando fica com 18% a 20% de água. Então, os alvéolos dos favos são fechados com cera. Nesse ponto é recolhido pelo apicultor.

A substância, doce e viscosa, se mantém fluida nas colmeias graças à temperatura constante em 37 °C. Fora delas, em baixas temperaturas, tende a cristalizar-se.

Há uns 400 tipos de mel floral no País, como os de flor de laranjeira, eucalipto e angico. O produto nunca é de uma planta só, mas em geral predomina um só tipo de flor. Quando não se pode identificá-la, é chamado só mel ou mel de flores silvestres. A maioria do mel comercializado vem de abelhas europeias — chamadas Apis mellifera —, trazidas ao Brasil há pouco mais de um século, e pelas africanizadas, originadas aqui por cruzamento acidental da europeia com variedades trazidas da África.

Mas existe o produzido por abelhas nativas, conhecido como natmel, já que tais insetos, cujos ferrões são atrofiados, como jatai, uruçu e tiúba, pertencem a outra subfamilia, a chamada Meliponinae, e não à Apinae, como a variedade europeia e a africanizada.

Depois que ele é centrifugado, filtrado e purificado, o mel das abelhas Apis contém 76% a 80% de açúcares, sais minerais e pouca vitamina. As abelhas nativas produzem um néctar parecido, mas sempre em quantidades menores — e são menos doces, mais ralos e mais ácidos. Como ingrediente, o mel é um adoçante perfumado para doces ou salgados.

É bom para...

Usar na alimentação de crianças e idosos, pois é energético e contém açúcares de fácil absorção; e pessoas com obstipação intestinal, parque o mel tem um leve efeito laxativo.

É ruim para...

Diabéticos, sem a orientação de um médico, pois contém sacarose; quem não realiza uma boa higiene bucal, parque causa cáries; e pessoas com diarreia, parque tem efeito laxativo.

Como se escolhe?

O mel comercializado em supermercado em geral não indica a florada. Para comprar com florada específica, procure os entrepostos de mel, apiários ou até as lojas de produtos naturais. Prefira o embalado em vidros de boca larga, para poder retirar caso cristalize. Aliás, isso pode ocorrer com mel puro ou até falso.

A cristalização ocorre quando o teor de frutose é maior que o de glucose, se a umidade é baixa demais ou se a sua temperatura é muito fria. O produto viscoso oferece mais facilidade no uso e é bem mais agradável para consumir ao natural. Mas os cristalizados podem ser usados para fazer bolos, pães de mel e biscoitos.

Como se prepara?

Guarde o mel em temperatura ambiente, em vidro tampado, lugar fresco, protegido da luz do sol e do calor. Guarde o natmel na geladeira e não o considere estragado caso ele fermentar, é normal para esse produto.

Pode-se usar mel em bolos e pães para conferir mais sabor e torná-los mais úmidos e frescos por mais tempo. Para tornar mel cristalizado fluido, tire a porção que vai usar e deixe em banho-maria sobre água fervente, sem fogo. Em minutos voltará ao normal sem perder suas características. Para medir mel em xícaras e colheres, unte-os antes com óleo, que impede que grude, sem desperdiçar.

Receita por Seli Rigazzi

Seli Rigazzi - Divulgação

"Faço Queijo Brie no Folhado com Castanhas e Mel Silvestre. Destaco folhas de 300 g de massa folhada e vou intercalando com pinceladas de 2 col. (sopa) de manteiga. Ponho 1 peça de queijo brie no centro com certa folga para dobrar por cima do queijo, deixando uma parte exposta no centro. Levo ao freezer por 1 h e depois asso por 40 minutos. Aqueço 300 g de nozes, damasco, amêndoas, pistache e castanha-do-pará, somo 300 g de mel e misturo. Despejo o mel com todas as castanhas ainda quentes sobre o queijo e sirvo em seguida. É uma delícia!"

Receitas com mel

Light: Sorvete com salada de frutas

Sorvete com salada de frutas - André Ctenas

N uma tigela refratária, hidrate a gelatina em 50 mi de água. Em seguida, com cuidado, dissolva-a em banho-maria e despeje na tigela da batedeira. Junte o leite, o creme de leite, o emulsificante e o mel. Bata por aproximadamente 10 min, coloque no congelador e deixe lá por cerca de 30 min. Transfira-o para a tigela do equipamento para fazer sorvete. Bata por cerca de 25 min, cubra e deixe no congelador por pelo menos 4 horas. Sirva com a salada de frutas decorado com a hortelã.

Para 4 porções: 1 col. (chá) de gelatina em pó sem sabor e incolor, 100 mi de leite desnatado, ½ xic. de creme de leite light, 1 Col. (chá) de emulsificante, ½ xic. de mel, salada de frutas picadas em cubinhos, 4 galhinhos de hortelã bem higienizados, lavados e bem enxutos.

Rápida: Salada de tender ao molho de iogurte

Salada de tender ao molho de iogurte - André Ctenas

Coloque numa tigela média os cubos de tender, os de maçã (regados com o suco de limão) e as bolinhas de melão. Misture e reserve. Coloque noutra tigela o azeite de oliva extravirgem, depois o iogurte, o mel, a canela em pó, o sal e a pimenta-do-reino moída. Bata com um batedor manual e em seguida incorpore as uvas-passas e a noz. Sirva com a salada de tender decorado com o endro.

Para 4 porções: 300 g de tender picado, 1 maçã Granny Smith picada, 1 col. (sopa) de suco de limão, ½ melão orange em bolinhas, 5 col. (sopa) de azeite, 4 col. (sopa) de iogurte, 2 col. (sopa) de mel, 1 pitada de canela em pó, 1 col. (chá) de sal, 1 col. (chá) de pimenta-do-reino, 4 col. (sopa) de uvas-passas sem

sementes, 4 col. (sopa) de nozes picadas, endro bem higienizado, lavado e enxuto.

Econômica: Torta banoffe

Torta banoffe - André Ctenas

Peneire em tigela farinha com sal e açúcar. Junte nozes e 6 col. (sopa) de manteiga. Misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Adicione gemas e 15 mi de água fria. Sove com delicadeza, enrole a massa, embrulhe e deixe na geladeira 15 min. Forre fundo e laterais de 4 assadeiras de 200 ml untadas com manteiga restante. Fure a massa com garfo e asse no forno aquecido a 180 ºC por 25 min. Tire e recheie com doce de leite e bananas. Sirva com a nata batida com o mel e, em cima, calda de chocolate.

Para 4 porções: 20 col. (sopa) de farinha de trigo, 1 pitada de sal, 2 col. (sopa) de açúcar, ½ xic. de nozes moldas, 7 col. (sopa) de manteiga gelada, 2 gemas médias, 1 e ½ xic. de doce de leite, 3 bananas-nanicas em rodelas, 1 xic. de nata, 3 col. (sopa) de mel, 4 col. (sopa) de calda de chocolate.

Gourmet: Souvlakia de lombo de carneiro

Souvlakia de lombo de carneiro - André Ctenas

Coloque a carne em tigela e tempere com alho, limão, alecrim, 4 col. (sopa) de azeite, 2 col. (chá) de sal e especiarias. Deixe na geladeira por 2 h. Coloque numa panela o restante do azeite e do sal, cebola, pimentão e pimenta. Refogue, mexendo às vezes, até o pimentão ficar desmanchando. Junte caldo e mel. Ao encorpar, retire e reserve. Faça espetinhos de carne. Grelhe, pincele às vezes com a marinada. Sirva com molho de pimenta. Pimenta e cerefólio decoram.

Para 4 porções: 600 g de lombo de carneiro em cubos pequenos, 2 alhos amassados, 50 ml de limão, folhas picadas de 3 ramos de alecrim, 7 col. (sopa) de azeite, 3 col. (chá) de sal e 4 de especiarias em pó (feno-grego, assa-fétida, noz-moscada), 1 cebola, 1 pimentão vermelho e 1 dedo-de-moça desidratada,

todos picados, 250 ml de caldo de frango, 3 col. (sopa) de mel.

