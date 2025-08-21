Medalhão de robalo: aprenda como incrementar seus pratos e conquistar todos os paladares

O medalhão de robalo é a parte mais nobre deste peixe; pode ser grelhado, assado, frito, cozido em água ou em caldo e no vapor, saiba tudo

É produzido, em formato arredondado, com base na porção mais alta do filé do robalo, peixe da família dos Moronidae. O substantivo robalo designa peixes de ao menos dois gêneros: o Dicentrarchus, que ocorre na parte oriental do Oceano Atlântico, da Noruega ao Senegal, sendo muito comum também no Mar Mediterrâneo; e o Centropomus, comum em toda a costa brasileira, na qual é chamado por diversos outros nomes.

Na Região Sul e na Sudeste, é conhecido como o robalo-flecha e o robalão. Do litoral norte do Rio de Janeiro até o sul da Bahia, furão, uma referência a seu hábito de furar as redes de pesca. É conhecido na Bahia também como flecha. E, mais ao norte, ao longo de toda a costa do Nordeste, é chamado de camurim-açu.

O robalo comercial é um peixe de cor acinzentada que vai clareando à medida que se aproxima da barriga, com nadadeiras laterais e dorsais pontiagudas, muitas escamas, vigoroso e esguio. Atinge 4,60 kg de comprimento. Sua carne, branca com um leve toque oleoso, é uma das mais apreciadas em todo o mundo.

O medalhão, de outro lado, é a parte mais nobre do robalo. Os robalos são peixes marítimos que vivem em profundidades de até 100 metros. Mas se adaptaram a vários tipos de hábitat, como fundo de baías, lagoas, manguezais, estuários de rios e costões oceânicos agitados. Alimentam-se de pequenos peixes e crustáceos, sobretudo camarões.

Estão entre os peixes prediletos dos praticantes de pesca oceânica, devido à voracidade com que fisgam a isca e à dificuldade que proporcionam ao pescador para finalizar a captura. Vivem em grandes cardumes e se deslocam permanentemente. No Brasil, os robalos provêm da pesca exploratória. Na Europa também em cativeiro.

Saúde

É bom para

Quem precisa fazer dieta low carb, ou seja, com pouco carboidrato, porque é rico em proteínas, tem pouca gordura, embora de alta qualidade, e nenhum carboidrato.

É ruim para

Indivíduos que são alérgicos a peixe, porque podem apresentar erupções na pele, urticária, náuseas, vômitos, falta de ar, inchaço na boca e na garganta, entre outros problemas.

Como se escolhe

Encontra-se pronto in natura ou congelado nos mercados, mas você pode fazê-lo em casa a partir do filé. O congelado é um produto industrial; então, confira a validade e o estado da embalagem. Ao comprar filé de robalo in natura, a carne deve estar fresca e branca, sem manchas e descolarações. Quer fresco? Veja as guelras, que devem estar vermelhas e brilhantes, os olhos brilhantes e salientes, a pele lisa e brilhante. Consuma medalhões de robalo frescos no máximo no dia seguinte à compra. Se for usálos mais tarde, coloque-os em sacos plásticos, de preferência a vácuo, ponha no freezer por até um mês.

Como se prepara

Pode ser grelhado, assado, frito, cozido em água ou em caldo e no vapor. Não exagere no cozimento, para não ficar borrachudo e sem sabor. No ponto certo, desmancha-se em lascas. Se você comprou congelados, deixe-os na geladeira a partir da véspera do preparo. Se tiver pressa, use micro-ondas para descongelálos — em geral 8 a 9 min são suficientes. Se quiser modelar filé em medalhão, escolha peixes maiores, para produzir peças mais altas e bonitas. Peça ao peixeiro que faça filés e elimine a pele. Lave os filés e coloque abertos numa assadeira. Cubra com filme plástico e congele.

Ficha técnica

100 g de medalhão de robalo in natura contêm:

Calorias - 97 kcal | Proteínas - 18,4 g | Gorduras - 2 g | Gord. satur. - 0,5 g | Colesterol - 41 mg |Cálcio - 10 mg| Sódio - 68 mg| Vit. B6 - 0,4 mg | Magnésio - 41 mg | Fósforo - 194 mg| Potássio - 256 mg| Selênio - 36,5 mcg| Ferro - 0,3 mg

Minha receita - Por Diego Brigido (Jornalista)

Vou preparar Medalhão de Robalo com Banana-da-Terra. Tempero 2 medalhões de robalo com o suco de 1 limão-cravo, 1 alho picado, sal e pimenta-do-reino a gosto. Aqueço 2 col. (sopa) de azeite e grelho os medalhões por 3 a 4 min de cada lado. Retiro o peixe e, na mesma frigideira, coloco 1 col. (sopa) de manteiga. Douro 1 banana-da-terra madura em rodelas grossas até caramelizar. Monto o prato com o peixe e as bananas, rego com azeite e finalizo com coentro picado. Pode acompanhar um arroz de coco cremoso. Agora, é só servir.

Foto: Acervo Pessoal

Receitas com medalhão de robalo:

FLAMBADO, COM COUVE-FLOR AO CREME

Cozinhe batata em ½ litro de caldo e 1 col. (chá) de sal. Bata no liquidificador e reserve. Noutra panela, doure farinha na margarina. Despeje caldo de legumes restante, creme de batata, couve -flor, presunto, cebolinha, sal restante. Cozinhe em fogo baixo até encorpar. Reserve. Em frigideira antiaderente, grelhe o robalo. Tempere com sal defumado. Flambe com conhaque. Tire a frigideira quando o fogo apagar. Sirva com couve ao creme e mozarela.

Para 4 porções:

1 batata picada, 1 litro de caldo de legumes caseiro, 2 col. (chá) de sal, 3 col. (sopa) de farinha de trigo e 3 de margarina light, 4 buquês de couve-flor, 4 col. (sopa) de presunto cozido magro picado e 2 de cebolinha-verde picada, 4 medalhões de filé de robalo, 1 col. (chá) de sal defumado, 50 ml de conhaque, 4 col. (sopa) de mozarela light ralada.

Foto: ANDRÉ CTENAS

À PIZZAIOLA, C/ CRISP DE MANDIOQUINHA

Tempere os medalhões com o lemon pepper e o sal. Grelhe numa frigideira antiaderente com azeite de oliva bem aquecido. No momento em que tostarem levemente, retire do fogo. Arrume numa assadeira o tomate, em cima o peixe, a mozarela e o manjericão. Coloque em cima uma azeitona. Asse no forno aquecido a 180 ºC até o queijo amaciar e começar a derreter. Sirva com molho de tomate e o crisp de mandioquinha. Ervas decoram.

Para 4 porções:

4 medalhões médios de filé de robalo, 1 col. (chá) de lemon pepper, 1 col. (chá) de sal, 2 col. (chá) de azeite de oliva, 4 rodelas de tomate, 4 fatias de queijo mozarela de bufála em conserva no soro, 1 col. (chá) de manjericão desidratado, 4 azeitonas pretas, molho de tomate, crisp de mandioquinha, ervas frescas.

Foto: ANDRÉ CTENAS

AO MOLHO DE COCO E PIMENTÃO

Numa tigela, tempere peixe com suco, 4 col. (sopa) de cebola,1 col. (chá) de sal e pimenta. Reserve na geladeira. Em panela, refogue a cebola restante em metade do óleo. Incorpore pimentão, tomate, sal restante, leite de coco e 50 ml de água. Ao amaciar, tire e bata no processador. Misture coentro e reserve. Empane peixe na farinha e frite no óleo restante. Tire do fogo. Despeje tempero do peixe na panela e cozinhe por cerca de 2 min. Sirva com peixe e molho. Coentro decora.

P/ 4 porções:

4 medalhões de robalo, 100 ml de suco de limada-pérsia, 2 cebolas descasc. pic., 2 col. (c) de sal, 1 pim.- malagueta, 8 col. (s) de óleo, 8 col. (s) de pim. vermelho pic., 2 tomates médios s/ pele, 100 ml leite de coco, 3 col. (s) de coentro pic., 4 col. (s) de far. de trigo, coentro higienizado e enxuto.

Foto: ANDRÉ CTENAS

EN PAPILLOTE, COM LEGUMES

Faça bolinhas do nabo, das cenouras e da abobrinha com um boleador pequeno. Cozinhe-as em 2 litros de água fervente e metade do sal por 10 min. Retire, escorra a água e passe por água fria. Reserve. Corte quatro pedaços de papel-manteiga de 35 x 35 cm. Dobre ao meio. Em metade de cada papel, arrume um medalhão. Distribua os legumes e regue com o azeite e o vermute. Pincele as bordas do papel com clara batida e dobre bem as bordas do papel. Arrume os papillotes numa assadeira. Asse no forno aquecido a 180 ºC por 10 min. Sirva decorado com o endro.

Para 4 porções:

1 nabo médio, 2 cenouras médias, 1 abobrinha italiana média, 4 col. (chá) de sal, 4 medalhões médios de filé de robalo, 4 ramos de endro, 4 rodelas de limão Taiti, 4 col. (sopa) de azeite de oliva e 4 col. (sopa) de vermute,1 clara, endro.

Foto: ANDRÉ CTENAS

