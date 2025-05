Doce outono: Confira quatro receitas que combinam com a queda de temperatura

Destaque no Cozinha da CARAS da semana, a chef Otavia lista, à Revista CARAS, suas receitas favoritas para aproveitar as temperaturas baixas do outono

Com o outono, as temperaturas começam a cair no Sul e Sudeste e ficam mais amenas no restante do Brasil. Sobremesas com sabores intensos combinam com esta época. Então, a chef Otavia Sommavilla selecionou algumas das suas receitas favoritas para você!

TORTA DE MORANGO

Ingredientes

Massa : 250 g de farinha de trigo, 100 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 100 g de

glaçúcar ou açúcar de confeiteiro, 1 pitada de sal, 2 ovos pequenos, ou 1 ovo e 1 gema;

Modo de preparo

Massa : faça uma montanha de farinha e deixe um buraco no centro. Nele, coloque a manteiga, o açúcar e o sal. Trabalhe os ingredientes com os dedos, agregando a farinha até obter uma farofa. Junte os ovos, um a um, trabalhando a massa até ficar homogênea. Forme um disco alto, embrulhe com filme plástico e leve à geladeira por 2 horas. Retire, deixe retomar à temperatura ambiente por 20 minutos e, com um rolo, abra a massa em uma forma de torta, de fundo removível, medindo entre 24 e 26 cm de diâmetro. Leve ao congelador por meia hora, até ficar firme ao toque. Retire. Forre o fundo e lados com papel-alumínio. Preencha o espaço com peso próprio para assar torta. Se não tiver, use feijões crus. Leve ao forno por 15 a 20 minutos, até a massa assar. Tire o papel-alumínio e deixe esfriar.

DICA DA CHEF: O "pulo do gato" é respeitar o tempo de descanso da massa. Quando umedecemos a

farinha de trigo, desenvolvemos glúten, a proteína do trigo. Ele é ótimo na massa de pão, mas não na de torta. Se ela não descansar, fica dura e pesada. Também é importante congelar a massa antes de levar ao forno.

BOLO DE CHOCOLATE MEIO AMARGO

Foto: Reprodução/Revista CARAS

Ingredientes

Massa : 350 ml de água, 90 g de cacau em pó alcalino, 435 g de farinha de trigo, 10 g de fermento, ½ colher (chá) de bicarbonato de sódio, 500 g de açúcar, 10 ml de suco de limão coado, 100 ml de óleo, 220 g de manteiga sem sal derretida, 4 ovos, 200 g de creme de leite, 10 ml de extrato de baunilha;

Modo de preparo

Massa : aqueça água e junte o cacau. Mexa e reserve. Separadamente, peneire e misture a farinha, o fermento, o bicarbonato e junte o açúcar. Misture o creme de leite ao limão e reserve. No recipiente com água e o cacau, junte o óleo, a manteiga, os ovos, o creme de leite, a baunilha e homogeneize com o fouet. Junte as duas misturas e, com o fouet, mexa até ficar homogêneo. Despeje em uma forma grande de furo central, medindo cerca de 25 cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por aproximadamente 50 minutos. Depois de assado, deixe esfriar por 10 minutos e desenforme.

DICA DA CHEF: para você acertar esta receita, não pule a etapa em que os ingredientes secos são peneirados e misturados ao açúcar. Isso garante a boa distribuição do agente de fermentação na massa e um resultado final perfeito.

BOLO DE CENOURA AMERICANO

Foto: Reprodução/Revista CARAS

Ingredientes

Massa : 130 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 80 g de açúcar mascavo, 120 g de açúcar comum, 3 ovos, 240 g de cenoura crua ralada na parte fina do ralador, 225 g de farinha de trigo, 5 g de bicarbonato de sódio, 5 g de canela em pó, 200 g de iogurte natural;

Modo de Preparo

Na batedeira, bata a manteiga e os açúcares por 5 minutos ou até ficar fofo e claro. Junte os ovos, um de cada vez, batendo bem. Acrescente a cenoura e, em seguida, os ingredientes secos peneirados alternando com o iogurte. Misture até ficar homogêneo. Despeje em uma forma redonda de 22 a 24 cm de diâmetro untada e enfarinhada. Leve para assar por aproximadamente 45 minutos a 180 °C, até o bolo crescer e assar. Retire, deixe esfriar por 10 minutos, desenforme e deixe esfriar completamente. Enquanto isso, misture todos os ingredientes da cobertura até ficar homogêneo. Em seguida, espalhe no bolo depois de frio e sirva.

DICA DA CHEF: misturar legumes nas receitas de confeitaria é a cara do outono, mas lembre-se de não bater excessivamente a massa depois de acrescentar a farinha. Apenas garanta que a mistura esteja homogênea e pronto!

COOKIE RED VELVET

Foto: Reprodução/Revista CARAS

Ingredientes

100 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente;

5 ml de extrato de baunilha;

100 g de açúcar comum;

100 g de açúcar de confeiteiro;

2 ovos;

200 g de farinha de trigo;

10 g de cacau em pó (alcalino);

¼ de colher (chá) de corante vermelho em pó hidrossolúvel;

5 g de fermento em pó;

120 g de açúcar impalpável.

Modo de Preparo

Por cerca de 5 minutos, bata na batedeira a manteiga, a baunilha e os açúcares comum e de confeiteiro até obter um creme. Junte os ovos, um por vez, batendo a cada adição. Peneire a farinha, o cacau, o corante e o fermento e junte ao creme, mexendo com uma espátula. Deixe descansar por 15 minutos na geladeira. Preaqueça o forno a 180 ºC. Com uma concha de sorvete, tire porções da massa e forme uma bola com os dedos, passando no açúcar impalpável para cobrir. Coloque em uma assadeira untada, deixando espaço entre elas. Leve ao forno por entre 10 e 12 minutos, até assar. Deixe esfriar por dois minutos. Retire da forma com uma espátula e sirva.

DICA DA CHEF: essa cookie combina com chás, cafés e bebidas quentes. Levar a massa na geladeira antes de ser modelada e assada garante o bom desenvolvimento da massa no forno e um cookie saboroso e de textura úmida.

CONHEÇA A CHEF OTAVIA

Foto: Reprodução/Revista CARAS

A partir desta edição, uma vez por mês, esse espaço será dedicado às incríveis receitas da chef confeiteira Otavia Sommavilla, que ainda comandará o programa Doce Otavia na CARAS TV. Lá, ensinará você a preparar doces deliciosos. Advogada de formação, ela descobriu a verdadeira vocação na confeitaria. Após passar por cozinhas renomadas, se consolidou no cenário gastronômico com uma abordagem autoral e sensível. Otavia tem cinco livros publicados, atua como criadora de conteúdo, professora em escolas como Wilma Kövesi e Atelier Gourmand, e desenvolvedora de receitas para grandes marcas. Quer mais? Ela lançou uma linha de porcelanas inspirada em seus bolos decorados e mantém uma newsletter se- manal com receitas exclusivas.

