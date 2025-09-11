Cozinha Da CARAS: Goiaba conquista paladar e saúde com benefícios e receitas fáceis

Descubra a história, os benefícios e receitas deliciosas com goiaba, fruta típica do Brasil e cheia de nutrientes

Fruto da goiabeira (Psidium guajava), a goiaba é nativa da América tropical. Ela faz parte da família das mirtáceas, à qual ainda pertencem frutas parecidas, como o araçá e a feijoa, mas também outras menos próximas, como jambo, pitanga, jabuticaba e uvalha, além de algumas espécies não frutíferas, como canela, cravo, noz-moscada e eucalipto.

O termo goiaba veio do aruaque guaiaba, língua falada pelos caraíbas. Parece que os portugueses a levaram para a Índia, Angola e Cabo Verde. Já os espanhóis a levaram para as Filipinas e outras ilhas do Oceano Pacífico. Hoje é uma fruta que se encontra em qualquer parte do mundo.

A polpa da goiaba é aromática e ligeiramente ácida. Ela tem de 5 a 8 centímetros de diâmetro e casca lisa, cuja coloração, dependendo do estágio de amadurecimento, varia do verde ao amarelo. A polpa pode ser vermelha ou branca.

Ambas têm muitas sementes pequenas e duras que são comestíveis. A goiabeira é uma árvore que atinge até 10 metros de altura. Muito rústica, adapta-se aos mais diferentes tipos de solo, mas resiste mal tanto ao frio como à geada. A safra ocorre de janeiro a maio.

Existem cerca de 150 espécies de goiabeira, além de dezenas de variedades comerciais. O Brasil é o maior produtor mundial de goiabas vermelhas e os cultivares mais plantados para utilização industrial são a Paluma e a Rica. Já para o consumo de mesa, a Sassaoka e a Pedro Sato. Todas são mais cultivadas no Nordeste e no Sudeste do País. Os maiores produtores mundiais da fruta são Índia, Paquistão e Brasil.

A goiaba é uma fruta com muitos benefícios nutricionais importantes. Ela tem uma boa quantidade de fibras e é muito rica em vitamina C, vitamina A, niacina, vitamina B6, folatos e em minerais como o manganês, o cobre e o potássio.

SAÚDE

É bom para? Todos, pois é rica em antioxidantes e, em especial a variedade branca, em vitamina C; e ajudar na prevenção do câncer de próstata, a vermelha, que contém licopeno.

É ruim para? Pessoas que sofrem de constipação intestinal, conhecida também como prisão de ventre, porque é higroscópica, ou seja, retém água, levando ao endurecimento das fezes.

COMO SE ESCOLHE

Encontra-se a goiaba em feiras, hortifrutigranjeiros e mercados de todo o País. É vendida in natura. Prefira os exemplares verde-claros, firmes, com a pele lisa e sem manchas. As frutas amarelas demais, de modo geral, estão excessivamente maduras. Embora goiabas amadureçam fora da árvore, evite também as verde-escuras, que podem ter sabor mais adstringente.

Guarde-as por dois a três dias à temperatura ambiente, bem ventiladas e longe do sol. Se envolver goiaba verde em papel, apressa-se o amadurecimento, enquanto o ato de deixá-las guardadas na geladeira tem efeito contrário.

COMO SE PREPARA

A goiaba, sobretudo a branca, é uma fruta de mesa bem perfumada, de sabor agradável e muito fácil de comer. Entra em pratos salgados e doces. É muito empregada na produção de geleias, industrializadas ou feitas artesanalmente. A goiaba permite ótimos sucos e é matéria-prima da goiabada.

Pode ser utilizada em molhos, nas saladas de frutas, recheios para tortas, pudins e sorvetes. Para usá-la na culinária, tire pele e sementes. Antes, corte a fruta ao meio. Com colher, tire a parte da polpa que tem sementes. Outro modo de separá-las é picar goiabas, colocar no liquidificador, juntar água, então bater e peneirar.

MINHA RECEITA

Oswaldo Santucci (mentor), dá uma de suas receitas com goiaba para o público da Revista CARAS: "Eu vou ensinar o Sorvete de Goiaba, uma receita fácil e muito rápida de fazer. Para começar, bato meio litro de creme de leite até atingir ponto de chantilly. Em paralelo, eu bato 4 goiabas vermelhas maduras sem casca e sem as sementes em um liquidificador. Na sequência, coloco em uma panela e levo ao fogo com açúcar demerara a gosto até ficar cremoso. Retiro do fogo, espero esfriar e misturo com o creme de leite em ponto de chantilly. Levo ao congelador para ganhar textura de sorvete. Prático, delicioso e uma ótima pedida para dias quentes."

CONHEÇA OUTRAS RECEITAS COM GOIABA

LIGHT - MUSSE COR-DE-ROSA

Para 4 porções:

3 col. (sopa) de gelatina em pó sem sabor e incolor, 3 xíc. de polpa de goiaba vermelha processada, 8 col. (sopa) de açúcar light, 3 claras, 1 col. (sopa) de suco de limão, 1 caixinha de creme de leite light, goiaba cortada em pequenos cubos e tomilho higienizado.

Modo de preparo: Hidrate gelatina em 30 ml de água e dissolva em banho-maria. Despeje na polpa. Mexa e reserve. Misture numa panela açúcar e 60 ml de água. Ferva, sem mexer, até formar uma calda em ponto de fio fino. Enquanto isso, bata claras na batedeira até obter picos firmes. Acrescente, lentamente, calda fervente. Bata até obter um merengue brilhante e firme. Despeje na polpa e junte limão e creme de leite. Mexa. Junte merengue. Mexa com delicadeza, despeje em taças e gele até firmar-se. Cubos de polpa e tomilho decoram.

RÁPIDA - FILÉ DE FRANGO AO MOLHO CREMOSO

Para 4 porções:

1 goiaba branca média sem casca e picada, 100 ml de leite integral, 1 col. (sopa) de mel, ½ xíc. de cebola ralada, 2 col. (sopa) de azeite de oliva extravirgem, 1 pitada de canela em pó, 1 col. (chá) de sal, 4 filés de peito de frango grelhados, galhinhos de manjericão e cebolinha francesa bem higienizados.

Modo de preparo: Ponha a goiaba no liquidificador. Junte o leite e também o mel. Bata por alguns minutos, desligue o liquidificador e reserve. Numa panela, refogue a cebola no azeite de oliva. Junte o creme de goiaba, a canela em pó e o sal. Cozinhe, mexendo sem parar, até que fique um pouco encorpado. Retire do fogo. Sirva com os filés de frango grelhados. Manjericão e cebolinha francesa decoram.

ECONÔMICA - CHEESECAKE AO LEITE CONDENSADO

Para 4 porções:

1 xíc. de farinha de trigo, 1 pitada de sal, 10 col. (sopa) de manteiga gelada, 14 col. (sopa) de açúcar, 4 ovos, ½ kg de goiaba vermelha sem casca e sementes, 3 ovos, 1 xíc. de leite condensado, 2 xíc. de cream cheese, 250 ml de suco de goiaba concentrado, casca de goiaba, canela em pó e hortelã.

Modo de preparo: Bata bem na batedeira farinha, sal, manteiga picada (reserve 1 col. de sopa), 10 col. (sopa) de açúcar e 1 ovo. Transfira para superfície lisa e abra (15 x 10 cm). Cubra e gele por 1 hora. Abra-a em assadeira de aro removível (20 cm) untada com manteiga reservada. Fure massa com garfo. Asse a 180 ºC até dourar. Reserve.

Bata goiaba no liquidificador com 60 ml de água, ovos restantes, leite condensado e cream cheese por 15 min. Espalhe na massa e asse. Tire. Sirva gelado com suco de goiaba cozido com açúcar restante. Rolinhos de casca de goiaba decoram.

GOURMET - LOMBO EM MANTEIGA MAÎTRE-D’HOTEL

Para 4 porções:

200 g de manteiga em temperatura ambiente, 2 col. (sopa) de salsa picada e 1 de raspas de limão, 30 ml de suco de limão, 3 col. (chá) de sal, 800 g de lombo de porco, 4 alhos amassados, 2 col. (chá) de páprica defumada e 2 de chili em pó, 200 ml de vinho branco, 250 g de queijo de minas picado, polpa de 3 goiabas vermelhas picada, 3 fatias de bacon, 4 col. (sopa) de azeite, goiaba vermelha e salsa.

Modo de preparo: Misture numa tigela manteiga, salsa, raspas, suco e 1 col. (chá) de sal. Despeje em rolinhos de papel-manteiga e congele. Abra lombo como bife e tempere com alho, páprica, chili, sal restante e vinho. Após 1 hora, recheie com queijo, goiaba, bacon. Enrole, amarre e arrume numa assadeira. Regue com molho e azeite. Asse no forno a 180°C. Sirva com a manteiga. Goiaba e salsinha decoram.

