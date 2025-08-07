Chocolate: 5 receitas deliciosas para aproveitar as baixas temperaturas

Destaque no Cozinha da CARAS da semana, o chocolate é um ingrediente versátil; confira receitas que combinam com as baixas temperaturas

Falar sobre o chocolate sempre desperta múltiplos sentidos: a visão, o tato, o olfato e, instintivamente, o paladar, quando imaginamos as surpresas gustativas que aquele doce pode trazer. Aproveitando que o friozinho ainda aparece em grande parte do Brasil, selecionei receitas em que ele brilha, e que são praticamente uma unanimidade.

Na sua origem, no sul do México e na América Central,o chocolate era apreciado quase de uma forma religiosa e terapêutica. Seu sabor era forte e amargo e chegou à Europa como um bálsamo que combatia o desânimo e o cansaço, graças à Teobromina, um princípio ativo que hoje é estudado pela ciência.

Com o tempo, se enriqueceu de leite, açúcar e especiarias e ganhou o mundo como a quintessência do prazer. Hoje, podemos afirmar que sobremesa com chocolate é sempre um sucesso, e nesta seleção você encontrará ideias para todas as ocasiões e que irão agradar até o mais exigente dos paladares. Aproveite!

CHOCOLATE QUENTE ESTILO EUROPEU

Para começar, aqueça 250 ml de leite integral em banho-maria até começar a sair fumaça. Não ferva, pois se o leite estiver muito quente pode fazer a gordura do chocolate separar. Junte 120 g de chocolate meio amargo e 80 g de chococlate ao leite já picados, pois facilita o derretimento no leite quente. Na sequência, mexa bem com o auxílio de um fouet, até que os pedaços de chocolate derretam completamente e você obtenha uma mistura homogêna. Por fim, acrescente mais 200 ml de leite integral, misture novamente com o fouet e sirva bem quente. O chocolate quente é uma ótima pedida para se aquecer nos dias mais frios, além de ser uma bebida de dar água na boca.

Rendimento: 3 porções

Ingredientes: 450 ml de leite integral morno; 120 g de chocolate meio amargo; 80 g de chocolate ao leite; pique os chocolates em pedaços pequenos, caso esteja usando chocolate em barra.

BOLO MÁRMORE DE BAUNILHA E CHOCOLATE

Preaqueça o forno a 180 ºC. Comece a massa pela pasta de cacau: misture o cacau com 45 ml de leite e reserve. Peneire a farinha com o fermento e misture bem. Reserve. Bata a manteiga com o açúcar e a baunilha até obter uma mistura cremosa e pálida. Junte os ovos um de cada vez, sempre batendo. Junte a farinha (já misturada com fermento) alternando com o leite restante. Divida a massa em duas porções e acrescente o cacau a uma delas. Misture bem e coloque na forma em camadas, sobrepondo massa de chocolate e de baunilha. Para isso, basta empilhar as camadas: coloque colheradas de massa branca e por cima da massa de chocolate, repetindo a sequência mais uma vez. Leve para assar em forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 45 minutos ou até que esteja assado. Retire do forno, deixe esfriar 10 minutos, desenforme e deixe esfriar completamente.

Ingredientes: 180 g de farinha de trigo; 5 g de fermento em pó; 100 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente; 170 g de açúcar; 5 g de extrato de baunilha; 3 ovos; 85 ml de leite integral; 15 g de cacau em pó.

BRIGADEIRÃO

Uma receita muito prática e fácil de fazer. Para começar, bata no liquidificador 150 g de chocolate meio amargo já derretido (esse processo pode ser feito no micro-ondas), 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite, 4 ovos, 120 g de leite integral e 35 g de cacau em pó. Após bater todos os ingredientes, leve ao forno a 180 ºC em banhomaria. Para isso, utilize uma forma de pudim já untada com manteiga. Asse por cerca de 45 minutos e deixe esfriar completamente antes de desenformar, assim, ela sairá da forma perfeitamente. Se gostar, pode salpicar chocolate granulado por cima antes de servir.

Ingredientes: 150 g de chocolate meio amargo derretido (pode derreter no micro-ondas); 1 lata de leite condensado; 1 lata de creme de leite; 4 ovos; 120 g de leite integral; 35 g de cacau em pó.

TORTA DE CHOCOLATE DO MISSISSIPI

Peneire farinha e cacau, misture o açúcar. Coloque a manteiga e comece a trabalhar com a ponta dos dedos misturando com as farinhas. Some a água aos poucos até a massa ficar homogênea. Leve para gelar por 20 min, abra em forma de fundo removível. Leve ao freezer e congele. Preaqueça o forno a 200ºC e leve a massa para o forno s/ descongelar. Asse por 10 min. Retire do forno e abaixe a temperatura para 160ºC. Bata manteiga com açúcar. Acrescente ovos, um de cada vez, batendo até misturar. Junte o cacau, chocolate derretido, misture tudo e some creme de leite fresco. Despeje na massa assada e volte ao forno por 50 min. Bata o creme de leite em ponto de chantilly com açúcar. Deixe esfriar e decore com chantilly e raspas de chocolate meio amargo.

Para a massa: 250 g de farinha de trigo; 25 g de cacau em pó; 135 g de manteiga sem sal; 40 g de açúcar; 10 a 25 ml de água fria. Para o recheio e decoração: 165 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente; 250 g de açúcar mascavo; 4 ovos; 25 g de cacau em pó; 150 g de chocolate meio amargo derretido; 300 g de creme de leite; 200 g de creme de leite fresco bem gelado para a decoração; 25 g de açúcar para a decoração.

CHEF OTÁVIA

Mensalmente, este espaço é todo dedicado às incríveis receitas da chef confeiteira Otavia Sommavilla, que ainda pilotará o programa Doce Otavia na CARAS TV. Por lá, ela ensinará doces deliciosos. Após passar por cozinhas renomadas, ela se consolidou na gastronomia com uma abordagem autoral e sensível.

Otavia tem cinco livros publicados, atua como criadora de conteúdo, professora em escolas como Wilma Kövesi e Atelier Gourmand, e desenvolvedora de receitas para grandes marcas. Quer mais? Ela lançou uma linha de porcelanas inspirada em seus bolos decorados!

