Cantor Luan Estilizado compartilha receita com ingrediente versátil; confira

Luan Estilizado explica prato feito com ovos caipiras; veja a seguir mais quatro opções de receita em que o ingrediente é protagonista do prato

Também chamado colonial ou de capoeira, o ovo caipira vem de galinhas criadas livres para pastorear. Toda a sua alimentação pode ser complementada com alimentos de origem vegetal, mas sempre sem a adição de pigmentos. O local de postura é induzido com a construção de ninhos. A coleta ocorre

pelo menos cinco vezes ao dia.

Para serem comercializados, a granja precisa ser inscrita no Serviço de Inspeção Federal (SIF), como ocorre também com os ovos convencionais. Há ovos caipiras de casca avermelhada ou casca branca. Em geral, galinhas de penas brancas produzem os ovos brancos e galinhas de penas escuras produzem ovos de cor escura.

Embora sejam todas da espécie Gallus domesticus, as galinhas caipiras carregam quatro ramos genealógicos distintos: americano, inglês, mediterrâneo e asiático. Cada ramo foi introduzido no Brasil

em momentos diferentes, desde o Descobrimento, e sofreu vários cruzamentos sucessivos, frequentemente sem controle. Assim se criaram aves rústicas e resistentes a doenças.

Leia também: Fermento em pó: como escolher, usar e armazenar corretamente

O ovo é um alimento proteico de alta qualidade. Sua proteína tem qualidade comparável à da carne. Além disso, é uma ótima fonte de minerais e de vitaminas. Na culinária, a albumina da clara tem muitas vezes a função de reter ar e, quando batida, se transformar em uma espuma estável. É utilizada sobretudo para dar volume e leveza aos suflês, bolos, musses e até aos merengues.

Quando ela não é batida, entra nas receitas para ligar os ingredientes, como no caso de omeletes e recheios. O ovo pode ser servido desde o café da manhã até como um prato principal do almoço ou do jantar. É ainda ingrediente insubstituível em receitas de pães, bolos, saladas, molhos, sanduíches, recheios e, claro, sobremesas.

Foto: Getty Images

SAÚDE

É bom para

Pessoas de todas as idades, porque é fonte de proteínas de alta qualidade, com aminoácidos comparáveis aos da carne, importantes para a construção do tecido muscular.

É ruim para

Quem tem problema com colesterol —estes devem consumir com moderação, sobretudo a gema, ou consumir só a clara, que é rica em proteínas, mas pobre em colesterol.

COMO SE ESCOLHE

Pode-se encontrar o ovo de galinha caipira em feira de produtores. Pode-se saber se é fresco mergulhando-o num copo com água. Se flutuar significa que a câmara de ar é grande, o que indica que já se passaram semanas da postura. O ovo recém-posto tem bolsa de ar minúscula e, se imerso na água, ficará no fundo do copo.

À medida que envelhece, perde umidade e a bolsa aumenta. Ao fim de 2 a 3 semanas, começa a boiar na vertical na água. Após 5 a 6 semanas, flutua na superfície e o consumo não é recomendado. Como não se pode fazer o teste nos pontos de venda, o único parâmetro é a data de postura.

COMO SE PREPARA

Mantenha em lugar fresco ou na geladeira. Antes de usar, lave bem, para que a casca não contamine a clara. A clara em neve fica mais firme se batida com sal. Para fazer os ovos quentes de forma que clara e gema fiquem macias, use ovos que estejam em temperatura ambiente. Coloque na água

fervente, apague o fogo, tampe a panela e espere 8 min.

Para cozinhar ovos até que fiquem duros, ponha na água fria, ferva e conte 10 min. Para fazer ovos fritos, aqueça uma frigideira de fundo grosso por 1min. Ponha óleo ou manteiga e aqueça em fogo brando. Quebre o ovo em pires e passe para a frigideira. Tampe e cozinhe por 1 min.

MINHA RECEITA COM O CANTOR LUAN ESTILIZADO

Eu faço Pirão de Ovos Caipiras. Em uma panela, coloco 4 col. (sopa) de manteiga, 50 g de cebola roxa,

4 dentes de alho picados, 50 g de pimentão e 50 g de tomate sem pele e refogo. Somo ½ col. (sopa) de pimenta-do-reino, 1 col. (sopa) de colorau, ½ tablete de caldo de galinha e 50 g de cheiro-verde.

Na sequência, despejo ½ litro de água para começar a formar o caldo e, quando ferver, quebro 6 ovos na panela. Retiro 4 ovos e deixo 2 na panela. Aos poucos, coloco 300 g de farinha de mandioca. Decoro com os 4 ovos e queijo coalho!

ARROZ-DOCE COM OVOS NEVADOS - RECEITA LIGHT

Foto: André Ctenas

Ponha numa panela arroz, as raspas, metade do açúcar e o leite. Cozinhe, mexendo às vezes, até tornar-se cremoso. Separe 2 col. (sopa) do creme e incorpore a elas as gemas. Junte tudo ao arroz e mexa por 4 min. Enquanto isso, bata as claras em neve, junte o açúcar restante e bata até obter picos firmes. Adicione, aos poucos, colheradas do merengue ao creme fervente. Cozinhe por 3 min. Vire na metade do tempo. Assim que forem sendo cozidos, retire e arrume numa travessa. Sirva gelado ou em temperatura ambiente com o creme. Canela e cereja em calda decoram.

Ingredientes

Para 4 porções: ½ xíc. de arroz polido cozido, 1 col. (sopa) de raspas de casca de limão, 1 xíc. de açúcar light, ou açúcar fit, 1 e ½ litro de leite desnatado, 2 gemas, ½ xíc. de clara, canela em pó, de preferência socada na hora, cereja em calda.

AO COCO E PICANTE - RECEITA RÁPIDA

Foto: André Ctenas

Numa panela, refogue a cebola na manteiga, em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até que ela fique macia. Junte as raspas de limão, a pimenta-bode e o curry. Refogue, mexendo de vez em quando, por cerca de 1min. Incorpore o molho branco, o creme de leite, o caldo de legumes, o coco ralado e o sal. Cozinhe, mexendo de vez em quando, até encorpar um pouco. Retire do fogo e sirva com os ovos. Ervas e pimenta decoram.

Ingredientes

Para 4 porções: 1 cebola média em rodelas finas, 5 col. (sopa) de manteiga, 2 col. (sopa) de raspas de casca de limão, 2 col. (chá) de pimenta bode picada, 2 col. (sopa) de curry em pó, 1 xíc. de molho branco, 1 xíc. de creme de leite pasteurizado, 100 ml de caldo caseiro de legumes, ½ xíc. de coco ralado, 1 col. (chá) de sal, 4 ovos cozidos picados, ervas e pimenta-bode.

TOUCINHO DO CÉU AO CARAMELO - RECEITA ECONÔMICA

Foto: André Ctenas

Bata 15 min na batedeira gemas, ovos, 1 e ½ xíc. de açúcar, 3 col. (sopa) de manteiga e maisena. Ponha em assadeira de 35 cm x 20 cm untada com manteiga restante e enfarinhada. Asse no forno preaquecido a 180 ºC por 18 min. Tire e deixe amornar. Bata claras na batedeira até obter picos firmes. Aos poucos e batendo, adicione açúcar restante. Bata até obter merengue consistente. Desenforme a massa sobre papel-manteiga polvilhado com açúcar de confeiteiro. Espalhe um pouco do merengue, enrole, arrume em assadeira e cubra com merengue restante. Asse. Sirva decorado com caramelo.

Ingredientes

Para 4 porções: 10 gemas médias de ovos caipiras, 2 ovos caipiras médios, 2 e ½ xíc. de açúcar refinado, 4 col. (sopa) de manteiga sem sal, 2 col. (sopa) de maisena, 10 claras, 2 col. (sopa) de açúcar de confeiteiro, caramelo.

BACALHAU À MODA DE LISBOA - RECEITA GOURMET

Foto: André Ctenas

Coloque as postas de bacalhau numa panela com 2 litros de água. Cozinhe por 20 min e tire do fogo. Retire pedaços de lombo, elimine as aparas e corte em pedaços. Reserve. Despeje a água do cozimento numa peneira, aparando numa panela. Junte as batatas, as cebolas e a couve. Cozinhe até a batata amaciar. Junte o bacalhau, tampe e depois de 5 min retire do fogo. Arrume em pratos o bacalhau, a batata, a couve e o ovo. Regue com o molho da panela e o azeite. Junte as azeitonas.

Ingredientes

Para 4 porções: 2 pedaços grandes de lombo de bacalhau dessalgado, 4 batatas pequenas descascadas, 4 minicebolas sem a casca, 4 folhas de couve sem os talos, 4 ovos cozidos e partidos em quatro, 4 col. (sopa) de azeite de oliva extravirgem, 8 azeitonas pretas inteiras.

ATENÇÃO: 1 COLHER DE SOPA: 15 ML — 1 COLHER DE CHÁ: 5 ML — 1 XÍCARA (CHÁ): 240 ML

FICHA TÉCNICA

100 gramas de ovo de galinha contêm:

Energia - 143 kcal

Proteínas - 13 g

Carboidr. - 1,8 g

Gords. tots. - 8,9 g

Colest. - 356 mg

Vit. E - 1,24 mg

Fósforo - 164 mg

Magnésio - 13 mg

Cálcio - 42 mg

Ferro - 1,6 mg

Potássio - 150 mg

Selênio - 40 mg

Sódio - 168 mg

Zinco - 1,1 mg

Receitas, produção, estilismo culinário e pesquisa de texto e informações nutricionais: Maria Luiza de Brito Ctenas.