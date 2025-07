Batata-doce: saiba mais sobre este ingrediente versátil capaz de elevar qualquer prato

Saiba escolher a batata-doce ideal; confira como preparar deliciosas receitas e que realmente funcionam com este ingrediente

A batata-doce (Ipomoea batatas) é uma das plantas encontradas na América pelos colonizadores espanhóis, na região entre o Peru e o México. Diz-se que seria nativa dos Andes. De acordo com as estimativas dos especialistas, nove variedades vermelhas, roxas, brancas e amarelas teriam sido levadas para a Espanha e, de lá, para as Filipinas e para as Índias Orientais.

Viajantes portugueses a difundiram tanto pela Ásia, também em países como China e Malásia, quanto por toda a África. Desde aí, sua popularidade só aumentou. Ela se tornou um alimento básico para muitos povos asiáticos, de latinoamericanos e do sul dos EUA.

Só para dar exemplos, ainda hoje, no Egito, ela é vendida assada por ambulantes nas ruas nos meses de inverno. Os chineses fazem com ela a sopa tong sui. Os japoneses a usam no preparo de uma bebida fermentada chamada shochu e também como ingrediente do tempura.

Em Taiwan, eles servem suas folhas cozidas ou refogadas e temperadas com alho e molho de soja.

Na culinária coreana, o amido da batata-doce é utilizado na produção do dangmyeon, o macarrão celofane. Na Malásia e em Cingapura, é cortada em pequenos cubos, que, cozidos com inhame e leite de coco, se transformam numa deliciosa sobremesa conhecida como bubur caca.

Já nas Filipinas, servem-na cozida ou assada na brasa com açúcar ou como um xarope açucarado como sobremesa. Na Indonésia, em geral é frita e servida como lanche. No sul dos Estados Unidos, é comum cozinhá-la com açúcar mascavo e servi-la com marshmallow, melaço e outros ingredientes doces.

No Brasil, finalmente, faz-se com a batata-doce branca, roxa ou amarela uma infinidade de pratos doces, como pudins e bolos, e também sopas, purês e escondidinhos de carne.

Saúde

É bom para

Diabéticos, se consumida com moderação, porque tem índice glicêmico baixo, ou seja, demora para elevar o açúcar do sangue, além de conter fibras e vitamina A.

É ruim para

Quem sofre de flatulências. Como feijão, couve-de-bruxelas e outros vegetais, é rica em polissacarídeos, que favorecem a ação dos microrganismos do intestino.

Como se escolhe

Pode ser adquirida em feiras, mercados, supermercados e hortifrutigranjeiros. Vendida in natura, o que ajuda a conservar o conteúdo nutricional. Ao comprar a batata, escolha as bem firmes, sem rachaduras, amassados ou pontos escuros. Evite refrigerar, porque o sabor se altera e é mais frágil do que a batata comum. Guarde-a em um local fresco, escuro e ventilado. Assim, dura até dez dias. Não a armazene em locais com menos de 16 ºC, pois isso acelera o crescimento de brotos e algumas variedades ficam lenhosas. Não deve ser guardada crua na geladeira, embora isso possa ser feito com a batata cozida.

Como se prepara?

Batatas-doces médias inteiras levam cerca de 30 min para cozinhar; e, quando cortadas em fatias grossas, de 15 a 20 min. O ideal é fervê-las inteiras, com casca, para que percam menos nutrientes. Para assar, lave-as bem com escovinha, seque, embrulhe em papelalumínio e asse no forno. Elas levam cerca de 1 hora. Para preparar um bom ensopado, é preciso descascá-la antes, naturalmente. Então, deixe-a, sem a casca, mergulhada por alguns minutos em água com um pouco de vinagre, para que a acidez mantenha a sua cor. Evite cozinhá-la em panela de ferro ou de alumínio para evitar que ocorra sua oxidação.

Ficha técnica

100 g de batatadoce cozida com a casca, sem sal, contêm: Calorias - 90 kcal; Carboidr. - 21 g; Proteínas - 2 g; Fibras - 3 g; Vit. A. - 5,7 mg; Vit. C - 19,6 mg; Vit. E - 0,7 mg; Vit K - 1,5 mg; Ác. pantot. - 0,9 mg; Cálcio - 38 mg; Ferro - 0,7 mg; Potássio - 475 mg.

Minha receita

"Eu gosto de preparar a Salada de Batata-Doce Especial. Cozinho 4 batatas-doces picadas em cubos em água com sal. Coloco 2 col. (sopa) de manteiga e 1 col. (sopa) de azeite para aquecer na frigideira, somo 10 azeitonas verdes, 1 col. (sopa) de alcaparras e 2 col. (sopa) de nozes picadas. Deixo pegar cor e sabor. Coloco a batata-doce cozida no caldo aromático e as envolvo nas azeitonas, alcaparras e nozes. Coloco sal a gosto e está pronta! Ela ainda pode ser servida com uma porção de azedinhas, fica uma delícia, vale a pena experimentar!", finaliza Glaucia Paiva.

Leia mais em:Peito de peru: saiba como preparar este alimento que promete elevar os seus pratos

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: