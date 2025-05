Aprenda como preparar o delicioso camembert; queijo francês de história obscura

O queijo francês camembert pode ser consumido de entrada, com sobremesas e como digestivo ou também para finalizar preparações e até recheio de salgados

O camembert é um queijo francês de história obscura. O tipo moderno, ainda com a crosta azulada, foi criado em 1791, talvez por Marie Harel, fazendeira de Vimoutiers, na Normandia. Ela teria aprendido com um padre a tecnologia de afinagem, ou seja, de deixar o queijo descansar após a salga em um ambiente com umidade e ventilação bem controladas.

Embora a origem do nome do queijo seja uma menção clara à aldeia de Camembert, há divergências se o batismo teria se dado pela própria Marie ou por Napoleão III, ao ser presenteado com o queijo, em 1859.

Um fato importante na difusão do camembert ocorreu em 1890, quando ele passou a ser embalado numa caixa de madeira, o que lhe permitiu alcançar novos mercados. A sua aparência esbranquiçada atual só substituiu a azulada original em 1910, com a adição do bolor Penicillium candidum. Nos anos 1930, com a criação da pasteurização, a produção artesanal quase desapareceu.

Embora o aquecimento do leite a 75 ºC elimine o bacilo de Koch, que causa a tuberculose, pequenos produtores achavam que outros microrganismos também seriam exterminados, levando a perdas consideráveis no sabor e na textura. Por esse motivo, continuaram a usar o leite cru, enquanto a indústria já o pasteurizava. Desse modo, o queijo que encontramos habitualmente no supermercado tem pasta mole, untuosa, de textura suave e sabor intenso, feito de leite pasteurizado.

Há também o camembert fermier, produzido de maneira artesanal. Embora o queijo tenha usos culinários importantes, o camembert é um produto pronto para degustar. Pode ser consumido de entrada, com sobremesas e como digestivo ou também para finalizar preparações e até recheio de salgados.

COMO SE ESCOLHE

Em geral, o camembert pesa de 120 g a 200 g. Tem 10 cm a 12 cm de diâmetro e 3 cm de altura. Pode ser consumido 15 dias após a produção. Mas os melhores são os maturados por 45 dias em câmaras especiais, quando alcança o aroma ideal, um sabor forte e levemente picante e uma textura cremosa, mas bem firme.

Outro ponto importante é que o queijo deve ser guardado na geladeira, pois é sensível a temperaturas mais elevadas. É comum encontrá-lo em latas, por isso veja se está lacrada. Após abrir, embrulhe o queijo em papel-alumínio ou no papel-manteiga e ponha em um recipiente com tampa. Consuma em até dez dias.

COMO SE PREPARA

Você não deve consumir o queijo camembert gelado — o ideal é que, no momento em que pretender degustá-lo, ele esteja em temperatura ambiente. Para isso, retire-o sempre da geladeira cerca de 2 h antes de servir. Se fatiar, sempre partindo do centro em direção à sua extremidade, para que possa apreciar todas as diferentes texturas ao longo da fatia.

Os vinhos mais indicados para servir com o queijo camembert, de acordo com os especialistas, são os tintos mais leves com menor teor de tanino e os mais frutados. O queijo camembert combina igualmente com nozes, frutas secas e todas as geleias de frutas.

FICHA TECNICA

100 g de queijo camembert contêm: Calorias - 310 kcal; Proteínas - 21 g, Carboidratos – 0; Gord. totais - 26 g; Gord. satur. - 15,5 g; Colest. - 71 mg; Sódio - 630 mg; Cálcio - 387 mg; Potássio - 187 mg; Fósforo - 347 mg; e Vit. A - 253 mg.

SAÚDE

É bom para: Ser utilizado como fonte de cálcio, importante para a formação e a manutenção dos ossos e dos dentes, a coagulação do sangue, a condução nervosa e a contração muscular.

É ruim para: Quem faz dieta para a prevenção e o tratamento de doenças cardiovasculares, pelo elevado teor de gordura saturada e colesterol; e hipertensos, pois tem muito sódio.

MINHA RECEITA

“Em casa, eu gosto de preparar a Omelete X. Em um bowl, eu bato 3 ovos com o suco de meio limão espremido. Na sequência, coloco 75 g de tomates confit cortados ao meio e uma pitada de sal. Levo essa mistura para uma frigideira preaquecida com um fio de azeite. Por cima, coloco 100 g de queijo camembert em cubos e espero até que a mistura fique cozida. Aqueço outra frigideira e preparo 75 g de tapioca. Monto a tapioca pronta junto com a omelete e sirvo na sequência. É uma receita prática e muito saborosa!”, diz a cantora, atriz e influencer Alicia X.

