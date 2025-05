‘Unindo tradição e inovação não há limites para a pecuária', diz Giovanna Tibery

Em entrevista à Revista CARAS, Giovanna Tibery, nova geração da pecuária, reforça que os resultados vêm da atenção aos mínimos detalhes

Com apenas 27 anos, Giovanna Tibery é uma das lideranças femininas da nova geração da pecuária. Neta de Orestes Tibery (1938-2012), um dos nomes mais célebres da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, e filha de um criador de bovinos, ela é responsável pelas frentes comerciais e de marketing dos projetos Sindi OT e Nelore Pintado OT, dedicados à criação das raças na Fazenda São João, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

“Desde os meus 15 anos, auxilio nos projetos, trazendo inovação para o legado da minha família. Nós acreditamos que, unindo tradição e inovação não há limites para a pecuária”, afirma.

Responsável por animais com recordes importantes, como três Grandes Campeãs Expozebu da raça Sindi e uma Grande Campeã Nelore Pintado, Giovanna reforça que os resultados vêm da atenção aos mínimos detalhes. “Estamos lidando com genética e com seres vivos que constantemente precisam de cuidados, estratégias e presença. Os detalhes são a chave para o sucesso do negócio”, entrega a jovem pecuarista.

Apesar de todos os desafios, especialmente por atuar em um setor historicamente dominado por homens, Giovanna acredita na força da mulher como protagonista do mundo do agronegócio e de sua própria história. “Que sejam reconhecidas por si sós”, idealiza ela.

Giovanna Tibery se dedica à criação da raça Zebu, na Fazenda São João - Foto: Arquivo Pessoal

