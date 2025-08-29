Talita Cury define longevidade e legado como bases de seu trabalho

Destaque no CARAS Country da semana, a empresária Talita Cury destaca o papel da mulher no agronegócio e defende a equidade de gêneros

Aos 41 anos, Talita Cury é uma das principais vozes do agronegócio nacional. Formada em Direito, com especializações em Direito do Agronegócio, Finanças, ESG e Governança Corporativa, além de MBA em Gestão Empresarial, atualmente, ela conduz o Grupo Santa Clara, fundado por seus pais em 1997, e que reúne quatro empresas: Santa Clara Agrociência (fertilizantes especiais), Inflora Biociência (biodefensivos), LINAX (pesquisa & inovação) e Hydromol (terceirização de produtos e serviços B2B e B2C).

"Eu e os meus irmãos, João Pedro e Luísa, temos como propósito dar longevidade aos negócios da nossa família, levando produtividade e rentabilidade ao produtor, contribuindo com uma agricultura cada vez mais moderna e sustentável", explica.

Com 31% do quadro de colaboradores do Grupo sendo formado por mulheres, Talita relembra que no início de sua jornada no agro as mulheres já eram minoria. "Nós estamos plantando a semente para que as próximas gerações colham os frutos da equidade de gênero", avalia a empresária, que em 2019 lançou o projeto social Damas do Agro, com o objetivo de capacitar, valorizar e integrar as colaboradoras.

"Nós devemos inserir a feminilidade no mundo dos negócios", reflete ela, sempre atenta às transformações e inovações do setor. Mesmo com a rotina intensa, Talita coloca a família como prioridade. "Antes de ser empresária, sou filha, esposa e mãe. Conciliar vida pessoal e profissional é um aprendizado diário. Só conseguimos entregar qualidade no trabalho quando estamos bem física e mentalmente", avalia Talita, que é mãe de Benício (11) e Enrico (6).

