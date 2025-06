Sandriele Doroch une o agro à sala de aula: 'Nunca tive vontade de sair do campo'

Sandriele Doroch é herdeira de pequenos produtores. Além de ser professora, a jovem atua no campo nas épocas de safra e também com gado de corte

Aos 23 anos, Sandriele Doroch concilia a vida no campo com a sala de aula. Filha dos produtores Elvira (56) e Nicolau Doroch (66), ela cresceu em meio à lavoura e nunca pensou em deixar o agro. “Trabalhar na roça é diversão para mim”, conta a jovem, que atua em Prudentópolis, no interior do Paraná. Entre outras culturas, a família produz maracujá e trata do gado de corte. Sempre que pode, Sandriele está no pasto. “Nem que seja só para dar uma olhadinha”, brinca.

"Nunca tive vontade de sair do campo para trabalhar na cidade".

Professora em uma escola rural, a jovem busca levar sua vivência para a sala de aula. “Incentivo o amor pela vida no campo. É a realidade dos meus alunos e a minha também”, pontua. Apesar de enfrentar preconceito por ser uma mulher no agro, Sandriele não se intimida. “A gente pode estar onde quiser. O espaço também é nosso”, afirma.

Somando mais de 60 mil seguidores nas redes sociais, ela ainda quebra tabus em torno do setor. “A internet me abriu portas e a sala de aula é minha segunda casa. Não podemos dar ouvidos às críticas”,

reflete ela.

