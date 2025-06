Prêmio Mulheres Positivas do Agronegócio impulsiona mulheres do agronegócio brasileiro

Em sua segunda edição, evento dá visibilidade para mulheres que se destacam no agro com liderança e transformação

A sede da Record, em São Paulo (SP), recebeu, na quarta-feira (4), a 2ª edição do Prêmio Mulheres Positivas do Agronegócio – que valoriza, impulsiona e dá visibilidade para mulheres que, ao longo do último ano, se destacaram nos setores os quais atuam no agro.

O prêmio funciona de maneira orgânica e acontece em duas fases. Na primeira delas, qualquer pessoa pode indicar alguma mulher na categoria que deseja ser reconhecida na premiação. Já na segunda etapa, as três mulheres mais indicadas de cada categoria vão para votação popular. Recebem o prêmio as mais votadas em cada grupo.

"Esse prêmio foi muito querido e muito reverberado por mulheres de todo o Brasil. É um evento orgânico, em que as mulheres indicam outras mulheres. Isso vai virando um movimento muito gostoso", afirma a zootecnista Carolina Scatena Gama, uma das organizadoras do prêmio e voz ativa na promoção do empoderamento feminino no agronegócio.

O plano de dar visibilidade para mulheres do agro partiu de uma colaboração entre Carol e a fundadora da plataforma Mulheres Positivas, Fabiana Saad, também organizadora do prêmio. "Quando eu e a Fabi nos unimos para falar desse projeto, queríamos muito que fosse visto e falado no Brasil todo. Hoje estamos atingindo nosso objetivo", diz a zootecnista.

“Cada uma dessas mulheres representa milhares de outras que fazem do campo um lugar de potência, liderança e transformação”, reforça Fabiana.

Sônia Bonato, produtora rural, embaixadora do Prêmio Mulheres Positivas do Agronegócio e conselheira da EMBRAPA Territorial (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), destaca a importância da rede de apoio entre mulheres. "Sabe aquela amiga que trabalha no agro, mas ninguém conhece? Ela pode ser premiada em uma dessas dez categorias”, destaca. “Para nós, é uma honra muito grande e uma satisfação imensa de unir essas categorias e essas mulheres para que elas voltem para casa sabendo que têm visibilidade e reconhecimento do que produzem”, afirma.

Confira as vencedoras de cada categoria da 2ª edição do Prêmio Mulheres Positivas do Agronegócio