Paula Veloso leva inovação e força feminina ao agro; conheça

Destaque no CARAS Country da semana, Paula Veloso mantém legado familiar e alia um toque sustentável ao sabor do café mineiro
Com apenas 26 anos, Paula Veloso vem se destacando no agronegócio ao adotar uma visão moderna e empreendedora. Neta de Paulo Veloso (86), um dos pioneiros do setor no Cerrado Mineiro e fundador da Veloso Green Coffee, ela cresceu cercada pelo universo do café, mas decidiu seguir um caminho próprio: unir a tradição familiar à inovação.
"Estudei em Nova York e fazia estágio na exportadora do meu avô, representando a marca nos EUA",
lembra. Após dois anos no mercado financeiro, ela voltou às raízes e lançou sua marca, focada no consumidor brasileiro. "É um café coado portátil e descomplicado", define Paula Veloso.
"Gosto muito da cidade, mas estar na fazenda me traz uma paz difícil de explicar."
Produzido na Fazenda Paraíso, em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, o Cafellow, nome dado à marca, é o primeiro café em sachê sustentável do Brasil, feito com fibra de milho. "Hoje, eu vou à fazenda com frequência. Gosto muito da cidade, mas estar lá me traz uma paz difícil de explicar", diz a jovem, que segue focada em sua expansão comercial.
Em MG, ela comanda a primeira marca de café em sachê sustentável do Brasil. No detalhe, com as sócias: a mãe Viviane e Virgínia Veloso.
Leia também: Lucivanda Fernandes transforma amor por perfumes em negócio: 'Viver com mais propósito'
Ver essa foto no Instagram
CONQUISTAS NO AGRO
Bibiana Spautz brilha no agro e exalta força feminina no campo: 'Somos muitas e somos fortes'
|Cristiane Rozeira e a esposa mostram rostinho da filha recém-nascida
|Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?
|Pai de Endrick responde declaração de Gabriely Miranda sobre o casamento: 'Acreditou'
|Internado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante
|Jackson Antunes explica motivo de internação e atualiza estado de saúde
|Ana Paula Siebert mostra alguns cômodos de sua nova mansão em São Paulo
|Novela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual
|Irmã de Preta Gil resgata memórias no dia em que a cantora faria 51 anos
|Roberta Miranda abre o jogo sobre romance com mecânico de 24 anos
|Vaza vídeo supondo que Vini Jr. teria enviado flores para Virginia; veja