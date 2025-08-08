CARAS Brasil
  2. Paula Veloso leva inovação e força feminina ao agro; conheça
Country / CONHEÇA!

Paula Veloso leva inovação e força feminina ao agro; conheça

Destaque no CARAS Country da semana, Paula Veloso mantém legado familiar e alia um toque sustentável ao sabor do café mineiro

Revista CARAS Publicado em 08/08/2025, às 09h15

Paula Veloso - Foto: Reprodução/Revista CARAS
Paula Veloso - Foto: Reprodução/Revista CARAS

Com apenas 26 anos, Paula Veloso vem se destacando no agronegócio ao adotar uma visão moderna e empreendedora. Neta de Paulo Veloso (86), um dos pioneiros do setor no Cerrado Mineiro e fundador da Veloso Green Coffee, ela cresceu cercada pelo universo do café, mas decidiu seguir um caminho próprio: unir a tradição familiar à inovação.

"Estudei em Nova York e fazia estágio na exportadora do meu avô, representando a marca nos EUA",
lembra. Após dois anos no mercado financeiro, ela voltou às raízes e lançou sua marca, focada no consumidor brasileiro. "É um café coado portátil e descomplicado", define Paula Veloso.

"Gosto muito da cidade, mas estar na fazenda me traz uma paz difícil de explicar."

Produzido na Fazenda Paraíso, em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, o Cafellow, nome dado à marca, é o primeiro café em sachê sustentável do Brasil, feito com fibra de milho. "Hoje, eu vou à fazenda com frequência. Gosto muito da cidade, mas estar lá me traz uma paz difícil de explicar", diz a jovem, que segue focada em sua expansão comercial.

Paula Veloso, sua mãe e a sócia
Paula Veloso

Em MG, ela comanda a primeira marca de café em sachê sustentável do Brasil. No detalhe, com as sócias: a mãe Viviane e Virgínia Veloso.

AgronegócioCARAS CountryPaula Veloso

