Nayara Marcato transforma rotina em carreira no agro: 'O campo também é nosso'

Em entrevista ao CARAS Country, da Revista CARAS, Nayara Marcato avalia trajetória e fala sobre construir pontes que ligam o setor jurídico ao campo

Aos 38 anos, Nayara Marcato Sanders detém uma visão privilegiada do agro. Casada com um produtor rural de uma fazenda no Piauí, ela transformou a rotina em propósito de vida e profissão e, hoje, é uma referência em Direito Trabalhista Preventivo e Empresarial no setor, liderando um escritório com atuação nacional.

“Minha entrada no agro foi natural. Casei e, aos poucos, fui me envolvendo na rotina da fazenda da família. Foi quando percebi a carência por uma advocacia mais próxima e prática que entendi onde eu poderia fazer a diferença”, conta Nayara. Fundadora da Marcato Sanders Advocacia, com sede em Brasília e atendimento digital em todo o Brasil, ela atende empresas do agronegócio com foco em segurança jurídica, contratos e prevenção de passivos.

“A safra não espera. No agro, as decisões precisam ser rápidas, seguras e aplicáveis. É por isso que faço questão de traduzir o juridiquês para a linguagem do campo, com o que chamo de Direito simples, prevenção forte”, explica ela, que representa grandes grupos rurais, como o Grupo Progresso, e também cuida da área trabalhista da fazenda da família, no Piauí.

“Penso como produtora. Aprendi a ouvir mais e construir soluções que realmente façam sentido para quem planta, colhe e gera riqueza para o País”, entrega ela. Com voz ativa, Nayara inspira outras mulheres a conquistarem seu espaço com autenticidade.

“O agro precisa da nossa sensibilidade e da nossa visão estratégica. E o mais importante: nós não precisamos endurecer para sermos respeitadas. Podemos ser firmes e afetivas, técnicas e gentis. O campo também é nosso”, dispara ela.

Leia mais em:Ingrid Gusmão honra o legado da família no agro: 'Me apaixonei a ponto de nunca mais largar'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: