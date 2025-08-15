CARAS Brasil
  2. Natalia Baldan transforma herança em missão no agro: 'Sou uma sucessora em desenvolvimento'
Country / Legado!

Natalia Baldan transforma herança em missão no agro: 'Sou uma sucessora em desenvolvimento'

Focada em seguir com o legado familiar, Natalia Baldan assume negócios pautada pelos conhecimentos

Mariana Silva
por Mariana Silva
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 09h15 - Atualizado às 11h09

Natalia Baldan - Reprodução/Revista CARAS
Natalia Baldan - Reprodução/Revista CARAS

Aos 32 anos, Natalia Baldan é representante da 4ª geração de uma família que fundou, em 1928, no interior paulista, a Baldan — uma das empresas mais tradicionais do setor de máquinas e implementos agrícolas.

Nasci no agronegócio. Venho de uma família de empresários italianos corajosos e que, com muito trabalho e visão, criaram esse legado", conta.

Atualmente, a jovem vive uma verdadeira imersão nos negócios do grupo, que é composto por três empresas: a Baldan Máquinas e Implementos Agrícolas, que atua com preparo de solo, plantio, pulverização e exportações para mais de 50 países; a Baldan Agro, voltada à produção sustentável de cana-de-açúcar; e a transportadora Transbia.

"Sou uma sucessora em desenvolvimento. Minha jornada no agro transformou minha rotina", entrega ela, que segue ao lado do pai, Walter Baldan, nos compromissos e já se prepara para o ciclo administrativo dos próximos 25 anos. “A prioridade na minha vida hoje é a minha evolução”, diz.

Leia também: Paula Veloso leva inovação e força feminina ao agro; conheça

Além do trabalho nas empresas, Natalia também atua como conselheira no CONFEM, da FIESP, promovendo a equidade de gênero no setor industrial. "Hoje o momento é outro. A mulher no agro está em uma crescente vertical", pontua.

A preparação física também virou uma forte aliada. Maratonista, Natalia encontrou no esporte o equilíbrio necessário para uma agenda intensa. "Treino o corpo para segurar a mente", afirma ela, tirando de letra qualquer obstáculo do setor.

"Sou a única neta mulher entre cinco primos e um irmão. Desde pequena, desenvolvi esse papel natural de força, organização e liderança", relembra ela.

Natalia Baldan
Natalia Baldan com o pai, Walter Baldan
Natalia Baldan

Mariana Silva

Mariana Silva é repórter da revista CARAS e da Contigo! Novelas. Formada em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui especialização em Comunicação Digital e Marketing pela FMU. Escreve sobre celebridades, TV e novelas e gastronomia.

EmpresasagroNatalia BaldanWalter BaldanBaldan

