Marisa Grenchelli leva beleza e sensibilidade ao campo: 'A terra sempre me chamou'

Em entrevista ao CARAS Country, da Revista CARAS, Marisa Grenchelli celebra trajetória no agro e confessa ao falar do trabalho com flores

Herdeira de produtores rurais, Marisa Grenchelli (59) sempre teve o agro correndo em suas veias. Mas foi somente após uma temporada na Holanda, aprendendo a cultivar violetas ao lado do marido, que ela mergulhou de vez no universo das flores.

De volta ao Brasil, assumiu a produção de fitônias e peperômias em Holambra, no interior de São Paulo, e se tornou a maior produtora das espécies no País. “A terra sempre me chamou. Foi desafiador, mas eu não desisti”, relembra. No começo, ao atuar como gestora de estufa, Marisa enfrentou desafios. “Trouxe regras, mais controle e mais resultado. Aos poucos, eu ganhei respeito de todos”, conta a produtora.

Apaixonada por sua rotina, atualmente, Marisa divide o tempo entre as plantas, a família, projetos sociais e, sempre que pode, está presente em congressos do setor.

“Nosso segmento, o agro mais sensível e belo, ainda é pouco conhecido, mas está em todas as ocasiões. Do nascimento ao final de nossa vida, sempre há flores. Elas falam por si só”, declara ela, orgulhosa de sua jornada no campo.

