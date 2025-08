Lucivanda Fernandes transforma amor por perfumes em negócio: 'Viver com mais propósito'

Em entrevista à Revista CARAS, Lucivanda Fernandes revelou mais detalhes de sua vida pessoal e profissional no agronegócio

Aos 48 anos de idade, Lucivanda Fernandes Siqueira transformou sua entrada despretensiosa no campo em uma jornada de liderança e atuação no agronegócio. O que começou como uma ajuda ao marido se tornou paixão à primeira vista ao conhecer uma plantação de rosas. "Quis aprender tudo sobre aquele universo e, por isso, fiz um curso de rosa de corte para entender onde eu estava entrando", relembra.

"Aos poucos, fui me envolvendo com todos os setores, estudando intensamente sobre o agronegócio, gestão de pessoas, controle emocional e liderança", conta ela, que, atualmente, comanda a Fazenda Santo Expedito, localizada em Ubajara, na Serra da Ibiapaba, no Ceará, onde lidera a produção de rosas de corte — cultivadas e colhidas para serem utilizadas em arranjos, buquês e decorações.

Inspirada pela realidade da lida no campo, Lucivanda ainda expandiu sua atuação para turismo de experiência e perfumaria artesanal, na qual entrega uma linha completa de produtos, que inclui difusores, home sprays e sabonetes, com versões orgânicas e convencionais. "O agro nos ensina a viver com mais propósito. Aprendi a ser mais resiliente, estratégica e sensível. A natureza é sábia, precisamos escutar e retribuir tudo o que ela nos proporciona", afirma.

Para manter tudo em equilíbrio, ela conta com o apoio familiar. "Minha família é meu alicerce e é com esse suporte que consigo abrir caminhos para outras mulheres", diz. Em um setor predominantemente dominado por homens, Lucivanda diz que enfrentou resistência, mas superou os desafios com estudo, constância e uma boa dose de coragem. "Empreender no agro exige visão e força emocional", garante ela, sempre focada em inspirar outras mulheres. "Sempre digo: a gente não precisa esperar estar pronta para começar, é começando que a gente floresce", entrega.

