Joelma Leite transforma paixão de infância por cavalos em profissão: 'Me emociona muito'

Em entrevista à CARAS Country, da Revista CARAS, Joelma Leite fala sobre como sua vida pessoal e profissional foi transformada pela paixão pelos cavalos

A veterinária Joelma Leite (37) transformou a paixão pelos cavalos em profissão e rotina. Mas foi no campo, cercada por animais, flores e em meio à própria maternidade, que ela encontrou a sua verdadeira vocação: viver do agro. Desde cedo, o mundo dos cavalos encantou Joelma. "Foi essa paixão que me levou para a Veterinária", relembra ela, que se encontrou de forma definitiva quando conheceu a reprodução equina. "Ver um embrião se formar, saber que ali começa uma nova vida... isso me emociona muito", entrega ela.

No Sítio Areias, localizado em Águas da Prata, no interior de SP, onde vive com o marido e com a filha, Marina (3), ela mantém uma rotina voltada para os animais. "Muitas pessoas não sabem, mas o cavalo é uma parte viva e pulsante do agro. Ainda é um animal insubstituível nas fazendas. São 78% usados na lida diária do campo", conta Joelma.

Movida pelo desejo de ver de perto o crescimento da filha, ela ainda precisou reorganizar suas demandas. Na busca por polinizadores naturais, surgiu a ideia de plantar lavandas. "Já usava o óleo essencial com os cavalos, pelos benefícios da aromaterapia. Quando vi, tínhamos um lavandário com mais de 1300 mudas", diz. Hoje, as lavandas de corte cultivadas por Joelma são distribuídas por todo o Brasil e representam mais do que uma nova fonte de renda — são símbolo de uma vida com mais equilíbrio, propósito e conexão.

