Gelhianne Ramos celebra trajetória pessoal e profissional no agronegócio: 'Minha maior inspiração'

Em entrevista à Revista CARAS, Gelhianne Ramos revelou mais detalhes de sua vida pessoal e profissional, sendo a terceira geração no agronegócio

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Gelhianne Ramos (24) respira o agro desde pequena. "Eu sou a terceira geração de agropecuaristas da minha família. Meu pai sempre foi minha maior inspiração. Desde pequena acompanho ele nas lidas do campo e quero passar isso para as próximas gerações", conta. Cursando o sétimo período de Medicina Veterinária, a jovem divide sua rotina entre o trabalhona Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Queimadas, cidade onde mora, e as atividades nas propriedades da família, que incluem bovinocultura, equideocultura e agricultura — com destaque para a plantação de tomates e milho. "Eu nasci para o agro. Cada curral que visito, cada produtor com quem converso, tudo isso só reforça o quanto esse universo é grandioso. E é nele que eu quero deixar meu legado", assegura ela.

