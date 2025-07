Fernanda Scaramussa transforma rotina de autocuidado em negócio com propósito:

Ao questionar o que colocava sobre a pele, Fernanda Scaramussa decidiu criar uma marca de cosméticos naturais com raízes amazônicas e visão sustentável.

Foi com base em uma reflexão pessoal que Fernanda Scaramussa (46) decidiu mudar tudo. Após anos à frente de uma marca de suplementos naturais, ela começou a questionar os cosméticos que usava diariamente.

“Uma vez que eu me preocupava com o que eu ingeria, passei a revisitar também os produtos que passava na minha pele”, relembra ela, que a partir de então decidiu criar algo alinhado ao seu estilo de vida — limpo, consciente e com propósito.

Há dois anos, fundou a Bletia, marca de cosméticos naturais com ingredientes amazônicos, que também inclui uma linha home com essência da floresta e queima limpa. Com raízes em Belém do Pará, a produção conta com ativos como pau-rosa e priprioca.

“Nossa biodiversidade é riquíssima. Das nossas florestas e raízes amazônicas nascem ativos que são poderosos”, diz Fernanda, que enumera a logística difícil, alto custo e poucos recursos estruturais como alguns de seus grandes desafios.