Do Café ao Leite: A Jornada Inovadora de Fabiana Soares no Agro

Fabiana Soares segue tradição familiar e impulsiona seu projeto de pecuária leiteira

A paixão pelo agronegócio está no sangue de Fabiana Soares (40). Criada entre as lavouras de café e os pastos da pecuária de corte, ela segue a tradição familiar que, hoje, impulsiona seu projeto de pecuária leiteira. “Desde criança, frequentava fazendas, pois meus pais sempre foram produtores de café, cereais e atuavam na pecuária de corte”, relembra.

Após trabalhar por anos em áreas como exportação e indústria, ela mergulhou de vez no campo com a criação de um projeto inovador: a integração entre produção leiteira e a utilização do café como composto orgânico.

“Esse projeto surgiu por meio de um processo de experimentação e uso da cama de café para as vacas leiteiras e, posteriormente, como composto para os cafés”, explica a pecuarista, que atua na Agro Guia, em Minas Gerais.

Apesar das dificuldades iniciais — especialmente por ser uma mulher em posição de liderança —, Fabiana superou tudo com competência. “Havia uma certa incredulidade quanto à minha capacidade de gerir. Porém, aos poucos, foram me conhecendo, entendendo a minha forma de conduzir os processos... Adquiri confiança e tudo se encaixou”, conta.

