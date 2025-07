Cíntia Cantadeiro se encontrou nas lavouras ao realizar sonho do filho: 'Me entreguei'

Destaque no CARAS Country, da Revista CARAS, Cíntia Cantadeiro reforça importância da fé e agradece o acolhimento que recebeu

A história de Cíntia Cantadeiro (51) no agro foi motivada pelo sonho do filho, o zootecnista e veterinário Gabriel, de trabalhar com melhoramento genético de cavalos. Para apoiá-lo, a família adquiriu a Fazenda ABCG, em Cássia dos Coqueiros, no interior de SP.

Após 32 anos no setor administrativo, Cíntia trocou o salto pelas botas, o ar-condicionado pelo sol da roça e, aos poucos, se apaixonou pelo cultivo do café. "Ainda aprendo mais do que compartilho, mas sigo com amor e fé. Deus tem guiado cada passo", afirma.

Eu troquei o carro, minhas vestimentas e me entreguei à lavoura

Atualmente, ela divide a rotina entre a cidade e o campo, conciliando o trabalho na empresa do marido com os cuidados com a lavoura, sempre ciente de que a força das mulheres do agro tem sido essencial em sua jornada. "Elas me acolheram, mesmo eu não sendo herdeira ou nascida na roça."

Em Cássia dos Coqueiros, no interior de São Paulo, ela atua no cultivo de café. Por meio do sonho de seu filho, Gabriel, Cíntia acabou se apaixonando pelo mundo das lavouras.

