Brenda Engelhard leva conexões no universo do agro: 'Essa tem sido minha nova missão'

Destaque no CARAS Country, da Revista CARAS, Brenda Engelhard confessa como transformou sua rotina ao ingressar no universo do agro

Após consolidar sua trajetória nos bastidores do poder, em Brasília — ela trabalhava com

construção de relações estratégicas —, Brenda Engelhard (38) transformou sua rotina ao ingressar no

agro. “Entendi que poderia usar minha capacidade de articulação para gerar conexões reais, abrir mercados e construir soluções”, conta.

Vicepresidente da Engelhard, empresa com mais de duas décadas de atuação internacional, ela lidera operações como exportação de gado vivo, confinamento, comercialização de bovinos, biotecnologia e segurança alimentar, com presença no Pará, Tocantins, Minas Gerais e representações nos Emirados Árabes, Arábia Saudita e EUA.

“Essa tem sido minha nova missão: inspirar e impulsionar outras mulheres.”

Embora em um setor predominantemente masculino, Brenda nunca enfrentou barreiras. “O agro

não é sobre gênero, é sobre competência”, defende ela.

Mãe de Joaquim, ela divide a rotina com o pequeno e o marido, Rômulo. “A vivência em família, conectada à terra e ao propósito é o que nos une”, afirma ela, com o coração no agronegócio.

