Bibiana Spautz brilha no agro e exalta força feminina no campo: 'Somos muitas e somos fortes'

Produtora rural em Santa Catarina, Bibiana Spautz fala sobre desafios, maternidade e protagonismo feminino no agro

Na Fazenda Granemann, localizada no município de Abelardo Luz, Santa Catarina, Bibiana Spautz (38) dedica-se à produção de grãos como milho, soja, trigo e feijão ao lado do marido. Formada em Agronomia pela UFPR, ela assumiu a sucessão em 2010 e, com o tempo, conquistou seu próprio espaço, especialmente na área das negociações.

“No começo, alguns comerciantes insistiam em falar só com o meu pai, mas ele sempre me deu espaço. Agora, depois de quase 15 anos, isso já não acontece mais”, conta.

Entre as demandas no agro, ela também concilia a rotina com o herdeiro, Igor Luiz (5). Com forte presença nas redes sociais, Bibiana integra a Associação das Mulheres do Agro do Oeste de Santa Catarina.

“Nos unimos, trocamos experiências e nos fortalecemos. Somos muitas no Brasil e somos fortes”, frisa ela.

As ações incluem encontros anuais, palestras e um grupo on-line que conecta produtoras rurais da região.

“Já pensei que a vida seria mais fácil se eu tivesse nascido homem, mas, quando tive meu filho, entendi a bênção que é ser mulher”, reflete.

