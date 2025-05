Aline Centinari dá novo rumo ao agro familiar e colhe frutos de sua coragem

Formada em Direito, Aline Centinari mudou de carreira e impulsionou agro familiar

Filha de um produtor rural e uma professora, Aline Centinari (39) cresceu entre os canaviais do interior de São Paulo, mas seguiu um caminho longe da terra: formou-se em Direito e construiu carreira no setor jurídico e bancário.

O futuro, no entanto, lhe reservava outros caminhos e a transição para o agro aconteceu de forma desafiadora. “Em 2018, sai do meu trabalho e disse para o meu pai que ficaria um tempo com ele, ajudando no negócio. E fiquei até hoje”, relembra, aos risos.

À frente da empresa familiar, que já possui 25 anos de história dedicada ao cultivo de cana-de-açúcar, Aline usa sua expertise em processos para transformar a gestão. “Com o tempo, fui mostrando como meu conhecimento em outras áreas podia ajudar. Atualmente, não só economizamos, mas também produzimos mais”, revela.

