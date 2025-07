Wagner Moura recebe Palma de Ouro no Louvre por “O Agente Secreto”

O ator Wagner Moura é homenageado por desempenho no thriller político de Kleber Mendonça Filho, em noite histórica no Festival Cinéma Paradiso Louvre, em Paris

Wagner Moura foi ovacionado neste sábado, 5, ao receber, em Paris, a Palma de Ouro de Melhor Ator por sua atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A cerimônia aconteceu nos jardins do icônico Museu do Louvre, durante o encerramento do Festival Cinéma Paradiso Louvre, e contou com a entrega do prêmio pelas mãos da atriz Juliette Binoche, presidente do júri do Festival de Cannes 2025.

O ator baiano não havia comparecido à cerimônia oficial em maio, quando o longa foi premiado em Cannes com quatro troféus — incluindo Melhor Diretor, Melhor Ator e os prêmios FIPRESCI e Art et Essai. A exibição ao ar livre reuniu 2.500 espectadores em uma noite que celebrou o cinema brasileiro com frevo, cultura popular e presença marcante do elenco e da equipe criativa.

Além de Wagner Moura, estavam presentes o diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux. O público pôde assistir ao filme gratuitamente e mergulhar no universo de O Agente Secreto, ambientado no Recife de 1977. A história acompanha Marcelo, um técnico em tecnologia que retorna à cidade natal fugindo de um passado enigmático — mas logo se vê diante de uma realidade ainda mais densa e inquietante.

O filme tem estreia marcada para 6 de novembro nos cinemas brasileiros, com sessões especiais previstas já a partir de setembro. A trajetória internacional do longa é destaque: com distribuição confirmada em 94 países, O Agente Secreto será exibido em importantes mercados como Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Índia, Nova Zelândia e México. A produção ainda terá pré-estreias em Portugal no final de julho.

O elenco nacional reúne nomes de peso como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Carlos Francisco e Alice Carvalho. A distribuição no Brasil será feita pela Vitrine Filmes. Nos Estados Unidos e Canadá, o longa será lançado pela NEON, enquanto a MUBI ficará responsável por sua circulação em outros territórios, como Reino Unido, Irlanda e América Latina (exceto Brasil).

Com narrativa política, estética marcante e uma performance elogiada de Wagner Moura, O Agente Secreto confirma a força do cinema brasileiro no cenário internacional.

Leia também: Wagner Moura no Oscar? Ator vira favorito após Cannes