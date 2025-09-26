Wagner Moura ganha força na disputa por Oscar e Globo de Ouro

Veja os indicativos de que o ator Wagner Moura é um forte candidato aos maiores prêmios do cinema em 2026 por O Agente Secreto

Nesta sexta-feira, 26, Wagner Moura apareceu nas redes sociais do diretor Kleber Mendonça Filho segurando o troféu Golden Eye, entregue a ele durante o Festival de Cinema de Zurique, na Suíça. O ator brasileiro de 49 anos vive uma fase histórica em sua carreira e já aparece como um dos nomes cotados para a temporada de prêmios de 2026.

O nome dele começou a circular com força nas apostas sobre as premiações desde o Festival de Cannes de 2025. Na ocasião, ele se tornou o primeiro sul-americano a receber o prêmio de Melhor Ator pelo filme O Agente Secreto. O longa também conquistou outros prêmios, como Melhor Direção, o FIPRESCI e o Art House Cinema Award.

Indícios de uma possível corrida

O reconhecimento abriu caminho para a escolha de O Agente Secreto como representante do Brasil no Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional. Além disso, a performance de Moura tem sido destacada por críticos internacionais, que veem na atuação um potencial de chegar às categorias de interpretação.

Além disso, o filme já tem distribuição internacional garantida, com a Neon responsável pela América do Norte e o MUBI em outros territórios. Essa estrutura de campanha fortalece as chances de o longa ser lembrado tanto na corrida de Melhor Filme Internacional quanto em categorias de atuação.

Mais homenagens e visibilidade

Além de Cannes, Wagner Moura foi homenageado no último dia 25, durante o Festival de Cinema de Zurique, com o prêmio Golden Eye, que reconhece sua trajetória como ator, diretor e produtor. A imagem dele com o troféu, publicada por Kleber Mendonça Filho, reforça o peso da conquista e a repercussão internacional de seu trabalho.

Veículos como Variety e Hollywood Reporter já incluíram o brasileiro em listas de nomes a observar para a temporada, alimentando a expectativa de uma presença nas indicações ao Globo de Ouro. Vale lembrar que Moura já havia sido indicado ao prêmio antes, pelo papel de Pablo Escobar em Narcos, além de ter uma carreira internacional sólida.

Com esse conjunto de premiações, homenagens e reconhecimento midiático, Wagner Moura desponta como um dos grandes representantes do cinema latino-americano em 2026, com chances reais de marcar presença nas maiores.

