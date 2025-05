Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido representam o Brasil em Cannes

Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido esbanjam elegância com looks sofisticados no tapete vermelho do Festival de Cannes

O ator Wagner Moura e a atriz Maria Fernanda Cândido representaram o Brasil no Festival de Cinema de Cannes neste domingo, 18. Os dois foram ao evento para o lançamento do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Wagner e Maria Fernanda esbanjaram elegância no tapete vermelho. Ele surgiu com terno preto e gravata borboleta. Por sua vez, ela apostou em um vestido roxo longo e sofisticado.

O filme O Agente Secreto conta a história de Marcelo (Wagner Moura), que é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso. O longa-metragem é ambientado na década de 1970.

Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido em Cannes - Foto: Getty Images

O ator protagonista adorou o roteiro e a oportunidade trabalhar com Kleber Mendonça Filho pela primeira vez. "Foi uma das melhores experiências que tive em sentidos diversos. Trabalhar com Kleber era quase uma obsessão desde que vi 'O Som ao Redor'. E estar em Recife, quase 25 anos depois de estrear 'A Máquina', a peça de João Falcão, e viver essa cidade incrível com Kleber, Emilie e seus amigos, que agora também são meus… sobretudo, saber que, para além da alegria de estar no Nordeste falando minha língua, eu estava fazendo um filmaço. E Cannes é a minha primeira memória de ter conversado com Kleber, no ano de 2003, quando estive lá com o filme 'Cidade Baixa', dirigido por Sérgio Machado, e ele estava cobrindo o festival como crítico de cinema. Tudo fazendo um sentido lindo danado", disse Moura, segundo o site Gshow.

O longa disputa a Palma de Ouro, prêmio mais importante do evento, e estreia nos cinemas brasileiros no segundo semestre de 2025.

Kleber já disputou a Palma de Ouro de Cannes com Bacurau (2019) e Aquarius (2016). Também participou de outras mostras do evento, como em 2023 com o documentário Retratos Fantasmas. "Eu penso logo na equipe extraordinária e nas filmagens inesquecíveis que tivemos ano passado. E no elenco maravilha e em Wagner Moura, grande ator, astro e pessoa. O filme está quase pronto depois de oito meses de montagem", contou Kleber em seu perfil no Instagram.

