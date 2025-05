Wagner Moura conquista prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Cannes

O ator Wagner Moura conquistou o prêmio Cannes de melhor ator por sua atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho

O ator Wagner Moura conquistou o prêmio Cannes de melhor ator neste sábado, 24, por sua atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Como não compareceu à premiação, o artista foi representado pelo diretor, que agradeceu a conquista.

"Eu tive muita sorte de ter a oportunidade de trabalhar com o Wagner Moura. Ele não é apenas um ótimo ator, mas também uma ótima pessoa. Eu o amo muito. Eu espero que o 'O Agente Secreto' traga muitas coisas a eles", disse o diretor ao receber a premiação conforme noticiou o g1.

Kleber recebeu ainda o Cannes de Melhor Diretor e o longa também levou os troféus Fipresci Prize e o Prix du Cinémas de Art e Essai.

Vale lembrar que Kleber já disputou a Palma de Ouro de Cannes com Bacurau (2019) e Aquarius (2016). Também participou de outras mostras do evento, como em 2023 com o documentário Retratos Fantasmas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Festival de Cannes (@festivaldecannes)

Qual é a história de O Agente Secreto?

O Agente Secreto aborda a história recente do Brasil, com um thriller ambientado em 1977, durante a ditadura militar. O tema também foi tratado no filme Ainda Estou Aqui de Walter Salles, premiado como o Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

Wagner interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que sai de São Paulo rumo a Recife (PE) em 1977. Dono de um passado misterioso, ele é espionado pelos vizinhos e descobre que a cidade está longe da calmaria que procurava.

Wagner Moura doou carro semelhante ao que aparece no filme

Wagner Moura já teve um Fusca bastante semelhante ao utilizado em O Agente Secreto, longa-metragem estrelado por ele. A história de Wagner com o carro chegou ao fim em 2008, quando ele decidiu doar o automóvel para o Retiro dos Artistas. O ator, inclusive, chegou a ser fotografado em diversas ocasiões com o bem, considerado por ele seu 'xodó'. Leia mais aqui!

Leia também: Wagner Moura rouba cena ao aparecer agarradinho à esposa em Cannes