Wagner Cavalcante reflete sobre novo personagem em filme: 'Medonho'

Em 25 anos de estrada, Wagner Cavalcante já passou pelos palcos do teatro, assumiu a cadeira por trás das câmeras e encantou o público brasileiro na televisão. O artista começou carreira com projetos voltados ao público infantil, como Galinha Pintadinha, e em projetos mais recentes, foi Eli na novela bíblica Reis (2022-presente) da TV Record.

No dia 4 de julho, estreou o filme brasileiro de ficção científica Matadores de Aliens do Espaço Sideral (2025) pelo Telecine e Globoplay. Na trama, um trio improvável precisa enfrentar uma ameaça vinda de outro mundo.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator e diretor Wagner Cavalcante falou sobre seu personagem no novo longa-metragem , o processo de preparação para Matadores de Aliens do Espaço Sideral, a carreira por trás das câmeras e planos para o futuro.

“É um filme gostoso de assistir com a família”, disse o ator. “Ele remete muito aos anos 90 e passa nostalgia do tipo ‘sessão da tarde’. Ele tem várias camadas e é muito legal por causa disso, tem comédia rasgada, mas é claro que vai ter a parte que te dá medo, que você tampa os olhos assim para não ver? Essa parte ficou comigo. Ficou com o meu personagem.”

Segundo Wagner, o público pode esperar um grande contraste entre Raí e seu último papel em Reis. Enquanto Eli pode ser descrito como inocente e atrapalhado, muitas vezes até medroso, sua participação em Matadores de Aliens explora o lado contrário do ator: “Ele é um cara barra pesada, líder do comboio dele, da tropa dele. Um cara mais faca na caveira”, descreveu o ator.

O ator compartilhou que sua família ficou assustada com o personagem: “Ele é importante para o filme, mas é medonho. Acho que ele lembra um pouco o Alexandre de A Viagem, minha família fez a mesma comparação. Me dou muito bem com papéis que exploram essa coisa mais dramática de vilão. Gosto muito disso.”

Além de explorar diferentes lados da humanidade com sua atuação, Cavalcante já transitou entre diferentes formatos do ofício e do audiovisual, exercendo papel de produtor e diretor em diferentes projetos, como a famosa Galinha Pintadinha, segundo ele, foi um trabalho que abriu portas para um aficionado por televisão.

“Eu sou louco pelo teatro, fiz o show da galinha para 100 mil pessoas como diretor, não como ator, mas a televisão e o audiovisual me encantam muito, eu gosto dessa fantasia. É quase um empate, mas o audiovisual ainda ganha um pouquinho”, confessou.

Na infância, brincava de teatro e novela e já dirigia projetos imaginários. Apesar disso, ele sempre sonhou em estar à frente das câmeras. O trabalho como diretor e produtor veio por meio de oportunidades da vida e, com o tempo, o ator adquiriu gosto por outras áreas do audiovisual além de sua pioneira: “Artista no Brasil não dá para dizer não ao trabalho, eu vivo disso e eu gosto muito”, afirmou.

“Eu aprendi muito sendo diretor da Galinha e conduzindo. Aprendi sobre tudo que você pode imaginar no teatro e isso é muito importante para qualquer artista, não dá para a gente ficar parado esperando alguém chamar a gente para qualquer trabalho.”

Wagner passou muitos anos trabalhando em projetos voltados para o público infantil, algo que persiste em sua vida até hoje com a produção da Turma do Seu Lobato – O Musical, peça que aborda o autismo, feito pela Set Light Produções, produtora fundada pelo próprio ator no começo do ano, mas seu foco de carreira está em um universo mais adulto. A peça é apenas um dos vários projetos que o fundador planeja entregar com a produtora.

Quando questionado sobre o trabalho dos sonhos, Cavalcante confessou sobre a vontade de fazer um papel que mudasse completamente sua característica ou visual, como um personagem em estado terminal, que precisasse emagrecer, raspar a cabeça.

Além disso, o ator também se abriu sobre outro sonho: “Principalmente no Brasil, eu gostaria de fazer um personagem que todo mundo odiasse. Não sei se ainda tem isso, mas antigamente as pessoas não ficavam muito perto de quem é vilão, sabe? Não sentavam do lado, batia na rua, então, eu tenho muita vontade de fazer um personagem que mexa com o público”.

Para o futuro, Wagner está focado na carreira como ator e está escrevendo duas peças que espera levar aos palcos em breve, mas não descarta a possibilidade de seguir seu trabalho como diretor. Ele também planeja expandir o alcance de A Turma do Seu Lobato para outras cidades do país.

“É um espetáculo lindo, muito bem produzido e muito bem feito, então, esses são os meus planos para esse ano: levar o máximo possível da Turma do Seu Lobato para o mundo e continuar focado na minha carreira como ator, poder colocar minhas duas peças em cartaz e voltar para a televisão”.

