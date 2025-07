Tudo o que você precisa saber sobre o novo romance de Jennifer Aniston

A atriz Jennifer Aniston estaria vivendo relacionamento discreto com coach de vida e CEO Jim Curtis, segundo fontes da revista People

Jennifer Aniston pode estar começando um novo capítulo em sua vida amorosa. Segundo fontes exclusivas da revista People, a atriz estaria se relacionando com Jim Curtis, coach de vida e CEO da marca Institute for Integrative Nutrition. A notícia chega após anos de especulações sobre a vida amorosa da estrela, que tem mantido um perfil discreto desde seus últimos relacionamentos públicos.

Discrição e sintonia

Fontes próximas ao casal revelaram que o relacionamento está no início, mas já demonstra “uma conexão especial”. “Eles estão se conhecendo de maneira tranquila. Jennifer está feliz e confortável com ele”, contou uma pessoa ligada à atriz à People. A escolha por manter tudo longe dos holofotes parece ser intencional e madura, especialmente para alguém tão acostumada ao assédio da mídia como Aniston.

Ainda segundo a reportagem, os dois teriam sido apresentados por amigos em comum e teriam desenvolvido uma amizade sólida antes de qualquer envolvimento amoroso. Isso contribuiu para a construção de confiança e intimidade entre eles — algo que Jennifer valoriza profundamente, de acordo com pessoas próximas.

Quem é Jim Curtis?

Curtis é conhecido por seu trabalho como coach de vida, palestrante motivacional e autor. Ele também ocupa o cargo de CEO do Institute for Integrative Nutrition, organização que atua no segmento de saúde e bem-estar com foco em formação de profissionais holísticos. Com um perfil voltado ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ele parece compartilhar valores importantes com a atriz.

“Ele é gentil, respeitoso e tem uma abordagem muito humana com as pessoas ao seu redor. Jennifer admira isso nele”, comentou uma das fontes à revista. Embora Curtis seja uma figura bem-sucedida no universo do bem-estar, ele tem mantido a discrição e ainda não se pronunciou publicamente sobre o suposto romance.

Vida amorosa sob os holofotes

Jennifer Aniston, que foi casada com Brad Pitt e Justin Theroux, sempre teve sua vida amorosa sob intenso escrutínio da mídia. Porém, nos últimos anos, ela optou por não tornar públicos seus relacionamentos — uma postura que parece se repetir agora. “Ela aprendeu a valorizar a privacidade. Depois de tudo que viveu, sente que o mais importante é estar em paz com quem está ao seu lado”, reforçou a fonte à People.

Até o momento, nem Aniston nem Curtis confirmaram oficialmente o relacionamento. Ainda assim, fãs e curiosos acompanham de perto cada passo da atriz, que, aos 55 anos, continua inspirando pela elegância, discrição e autenticidade.