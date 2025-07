Tieta vai virar filme e nova protagonista é anunciada; veja quem é

Nova adaptação de Tieta, clássico de Jorge Amado, será dirigida por Joana Mariani e produzida por Eliane Ferreira; protagonista é escolhida

O romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, ganhará uma nova versão para os cinemas. A atriz Suzana Pires, conhecida por novelas da TV Globo e por diversos filmes, como Tropa de Elite (2007) e Casa Grande (2014), será a protagonista e também assinará o roteiro do longa, segundo o portal The Hollywood Reporter.

A direção ficará por conta de Joana Mariani. Já a produção do novo longa será da Muiraquitã Filmes, liderada por Eliane Ferreira.

Publicado originalmente em 1977, Tieta do Agreste narra a história de uma mulher que retorna à sua cidade natal, Santana do Agreste, após 26 anos de ausência. Expulsa da vila pelo próprio pai sob acusações de promiscuidade, Tieta volta transformada, confrontando os antigos valores locais. A narrativa se passa nos anos 1970 e traz temas como repressão, hipocrisia e liberdade.

A obra de Jorge Amado já foi adaptada para a TV em 1989, em uma novela de sucesso da Globo protagonizada por Betty Faria. E para o cinema em 1996, com Sônia Braga no papel principal.

Lente feminina e alcance internacional

A nova versão cinematográfica terá o título Tieta e promete um olhar atualizado e mais sensível à complexidade da personagem. Ao site, a produtora disse que o foco estará na relação entre Tieta e Perpétua, figuras que simbolizam a liberdade e a repressão.

A expectativa dos envolvidos é que esta versão apresente uma das personagens mais marcantes da literatura brasileira a novas plateias, inclusive no exterior. “Queremos que mais uma grande, complexa e profunda personagem da literatura brasileira conquiste o mercado global”, afirmou a produção.

Na segunda-feira, 14, Suzana Pires usou o Story do Instagram para comentar sobre a novidade: "Olha, eu tô muito feliz, eu tô trabalhando nesse projeto já tem um tempo, muito feliz com essa nota, com todo o caminho do projeto, tá muito bonito", comemorou a atriz.

A artista ainda deixou no ar a pergunta que não quer calar: "Eu vivo pra isso, pra fazer filme pra vocês, pra emocionar, pra divertir, pra errar, pra acertar, vocês já não conhecem, vocês estão ligadas no que eu curto fazer. Agora a pergunta que não quer calar aqui é quem será a Perpétua?"

Suzana Pires vai protagonizar a nova adaptação de Tieta - Reprodução/Instagram

Leia também: Atriz de Tieta desafiou preconceito e abriu espaço para comunidade LGBT+ na televisão