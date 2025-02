Théo Medon se desafia na carreira e mira no futuro: 'Só o começo da minha estrada'

Théo Medon marca presença nas telas com o filme 'Fé Para o Impossível'; em entrevista à CARAS Brasil, ele vibra com as conquistas na carreira

A transição da infância para a adolescência pode até ser um problema para alguns, mas não para Théo Medon, com apenas 15 anos, ele se descobriu na carreira de ator e vem sendo destaque com o seu talento. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem vibra com as conquistas na carreira e declara: "Só o começo da minha estrada".

Théo Medon estreia nesta quinta-feira, 20, o longa Fé Para o Impossível, uma história que retrata a missionária norte-americana Renee Murdoch (Vanessa Giácomo), uma mulher que ficou internada em estado gravíssimo. Junto com sua família, ela testemunhou um milagre que mudou suas vidas.

O ator fala sobre esse trabalho: "É uma história baseada em um caso real, que poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Nos faz ter empatia, enxergar a importância da resiliência e, além de contar a experiência vivida pela Reene, mostra com muita proximidade como a família conseguiu lidar com tudo isso".

No longa, Théo Medon interpreta Micah, um adolescente em busca de sentido e identidade, especialmente diante da situação que envolve a mãe. Ele celebra este projeto, mas confessa que o trabalho exigiu bastante como ator, por conta da narrativa.

"Para viver uma história tão profunda, o desafio era conseguir entregar para o telespectador todas as nuances de sentimento que era lidar com aquela situação. Saia da cena carregando a dor do Micah e precisava de um tempo para me recompor. Foi um desafio intenso como ator", confessa.

Théo Medon é Micah no longa 'Fé Para o Impossível' / Foto: Stella Carvalho/ Divulgação

DEDICAÇÃO EM ALÇAR NOVOS VOOS

Após cinco anos interpretando o personagem Mario Antunes na sequência das novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, ambas exibidas pelo SBT entre 2018 e 2022, o artista está cada vez mais mirando em novos desafios. Théo Medon revela ter se encontrado na carreira.

"Bom, primeiro me sinto privilegiado por ter a oportunidade de, tão cedo, descobrir o que amo fazer. Valorizo tanto isso, que não deixo nenhuma oportunidade passar sem dar o máximo de mim. Sou dedicado com meus sonhos, disciplinado com meu trabalho e me empenho muito para que essa trajetória seja só o começo da minha estrada", afirma.

Théo Medon vem com tudo em 2025! Cantor e ator, ele adianta as próximas novidades da carreira e garante que o ano está só começando. O jovem aguarda lançamentos no cinema e em breve vai sair em turnê com sua a banda QuatroK.

"Eu estou muito animado em fazer cinema. Esse ano vou lançar mais um filme nas telonas e já estou com outro em fase de produção. O ano está só começando e eu espero produzir muito, passear em muitos personagens diferentes e, de repente, voltar para um palco de teatro… eu ficaria muito feliz. Além da agenda de shows com a minha banda, a QuatroK, que começa depois do carnaval, e outras muitas outras coisas incríveis que vocês seguirão acompanhando", finaliza o ator e cantor Théo Medon.

