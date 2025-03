Thelmo Fernandes expressa orgulho de fazer parte de Ainda Estou Aqui: ‘Privilégio’

Em entrevista à CARAS Brasil, Thelmo Fernandes, de Ainda Estou Aqui, ressalta a relevância do reconhecimento do filme de Walter Salles para o cinema nacional

Ainda Estou Aqui, uma produção original Globoplay, concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. Caso ganhe ao menos uma delas, dará ao Brasil o primeiro Oscar da história. E quem está na torcida para que isso aconteça é o ator Thelmo Fernandes (58). No filme de Walter Salles (68), ele interpreta o advogado Lino Machado, amigo da família Rubens Paiva. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, às vésperas da premiação mais importante de Hollywood, o artista expressa o orgulho de fazer parte do já premiadíssimo filme.

“Ter um filme seu indicado ao Oscar é uma emoção quase indescritível. Qual artista não sonha com isso na sua carreira? Acho que todos nós, que fizemos esse filme, temos esse privilégio. Estamos vibrando muito com isso, é uma coisa muito maravilhosa tudo o que está acontecendo com o Ainda Estou Aqui – tudo que ele representa nesse momento que está vivendo o nosso País, em todos os âmbitos, social, político e artístico também. E é essa grande retomada do cinema brasileiro, do interesse do público pelo cinema brasileiro”, ressalta Thelmo.

“E Ainda Estou Aqui veio realmente como um marco. Espero que a gente coroe com a premiação do Oscar, que seria lindo – já está lindo do jeito que está (risos). E é tão importante um filme que para as novas gerações é fundamental, pois mostra um pouco do que foi esse período terrível da história do nosso País, de como a gente pode transformar todo esse sofrimento numa coisa nova no futuro; que essas coisas não se repitam. E viva a arte, viva o cinema brasileiro e viva Ainda Estou Aqui!”, completa o ator.

A obra cinematográfica foi inspirada no livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva (65), publicado originalmente em agosto de 2015. Assim como o filme, ele conta a história da família Rubens Paiva, com foco na matriarca Eunice (1929-2018). Ambientado na ditadura militar brasileira, o longa aborda a história real do desaparecimento e morte do engenheiro civil e ex-deputado Rubens Paiva em 1971, no Rio de Janeiro.

Após Rubens ser levado por militares, Eunice e uma de suas filhas, de 15 anos, são levadas para prestar depoimento. Mesmo abalada pelo trauma e pelo luto, Eunice busca entender o paradeiro do marido e cria forças para criar os cinco filhos em meio à opressão do regime sem que eles entendam o que aconteceu com o pai.

VÁRIOS PRÊMIOS

Sucesso no cinema brasileiro em 2024, o filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres (59) e Selton Mello (52), se tornou um fenômeno no Brasil e em diversos países. Ele superou a bilheteria de É Assim que Acaba – que liderava o ranking de arrecadações em 2024 – e atingiu o marco de R$ 62,7 milhões desde sua estreia.

O longa já concorreu a oito prêmios como Festival de Veneza, Vancouver International Film Festival, Festival de Pessac, na França, o famoso Globo de Ouro, entre outros. Entre estas indicações, a produção já conquistou seis premiações em diversas categorias, como Melhor Roteiro, Filme Favorito do Público, Prêmio do Público e Prêmio Danielle Le Roy.

