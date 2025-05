Suzana Pires usa leveza para falar sobre câncer em filme: 'A vida não termina no diagnóstico'

Em entrevista à TV CARAS, Suzana Pires dá detalhes do processo do filme Câncer com Ascendente em Virgem, que a trouxe de volta às telonas do cinema

Foi na pele da personagem Clara que Suzana Pires (48) encontrou uma missão. Protagonista e roteirista do filme Câncer com Ascendente em Virgem, a atriz se inspirou na história da produtora Clélia Bessa, que enfrentou a jornada do câncer de mama, para tratar a doença com leveza e reforçar a importância o diagnóstico ser feito o quanto antes.

"Tem muito espaço para falar de câncer, e quebrar tabus não é tarefa fácil. Tiramos o peso nocivo e mostramos a importância do diagnóstico cedo. Não é só um filme, é uma missão", começa Suzana Pires , à TV CARAS. "Não ver a doença como uma batalha, com vencedora ou perdedora. Para vermos como jornada. E que a vida não termina no diagnóstico. Por isso conseguimos fazer uma comédia."

Sob direção de Rosane Svartman, o longa é inspirado na história da produtora Clélia Bessa, que durante o tratamento que a curou do câncer de mama em 2008, lançou o blog Estou com Câncer, e Daí? e mostrou sua jornada de forma bastante pessoal e bem-humorada.

Pires diz que tudo começou com uma conversa da diretora e da produtora que, após assistirem uma peça sua, decidiram convidá-la para protagonizar o filme. Então, em 2019, ela recebeu todo o conteúdo do blog para criar o roteiro, em um processo que durou três anos e meio.

"Quisemos mostrar que se você tiver um diagnóstico cedo, a possibilidade da doença ser curada é muito grande. Esse filme acompanha a vida, com os percalços de estar em um tratamento desse, mas com a filha crescendo, por exemplo, com um espacinho para os 'loucos' do signo", completa a atriz, brincando com o título do longa.

Além da atriz, o filme conta com nomes como Ângelo Paes Leme (51), Nathália Costa (16), Marieta Severo (78) e Fabiana Karla (49). Na entrevista, a artista dá mais detalhes do longa e comenta sobre sua relação com a CARAS Brasil. "Uns 15 anos ou mais de história com a CARAS. Já fui para a Ilha vária vezes, ia de carro, de helicóptero, levava minha família... sempre muito bem tratada."

Nascida no Rio de Janeiro, Suzana Pires é atriz, roteirista, produtora e escritora. Bacharela em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro e já participou de diversas produções, incluindo novelas e séries da Rede Globo, além de filmes e peças de teatro. Recentemente, ela também se destacou como roteirista e autora em Hollywood.

