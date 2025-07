Superman: cenas do filme são cortadas na Índia por 'excesso de sensualidade'

Cenas românticas foram retiradas na versão indiana de Superman; censura gerou críticas por aparente seletividade do órgão regulador

O novo longa-metragem Superman, estrelado por David Corenswet e Rachel Brosnahan, teve cenas censuradas na Índia, segundo o jornal britânico The Guardian. Duas sequências em que Clark Kent beija Lois Lane foram excluídas da versão exibida nos cinemas indianos após decisão do CBFC (Conselho Central de Certificação de Filmes).

Na trama, a jornalista Lois Lane (Rachel) vive um romance com Clark Kent (David), a identidade secreta do super-herói. O casal troca beijos no início do filme e, depois, no final.

O órgão alegou “excesso de sensualidade” para justificar os cortes, que ocorreram antes da classificação indicativa, concedida no dia 7 de julho. Uma das cenas retiradas, com cerca de 33 segundos, se passa em um shopping e já havia aparecido em materiais promocionais.

As edições, segundo relatos do público, afetaram o ritmo da narrativa ao eliminar trechos considerados importantes para a construção do relacionamento entre os personagens. Os cortes provocaram controvérsia nas redes sociais.

Cortes reacendem debate sobre censura

A medida tomada pelo CBFC foi recebida com forte reação negativa. Nas redes sociais, muitos apontaram incoerência nos critérios da censura, que costuma permitir violência gráfica, misoginia e linguagem sugestiva em produções nacionais, enquanto restringe manifestações de afeto consensuais em filmes estrangeiros.

A atriz indiana Shreya Dhanwanthary chamou a decisão de “ridícula”, enquanto o influenciador Anmol Jamwal ironizou: “Você pode ter piadas de duplo sentido em Housefull 5, decapitações e violência gráfica em Jaat. Mas… o Superman beijando Lois Lane é onde traçamos o limite.”

De acordo com a revista Variety, o CBFC já foi alvo de questionamentos por atitudes semelhantes em outras ocasiões. Em Thunderbolts*, da Marvel, palavras de baixo calão foram silenciadas; no filme F1, da Warner Bros., um emoji com o dedo do meio foi substituído por um punho fechado.

Esses episódios reacenderam o debate sobre os limites da liberdade artística no país. Até o momento, a DC Studios e a Warner Bros. não se manifestaram oficialmente sobre o caso.

