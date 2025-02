Sensitiva afirma que Fernanda Torres vencerá o Oscar de Melhor Atriz: ‘Certeza’

Michele Souza revela à CARAS Brasil que Fernanda Torres ganhará o prêmio de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui no Oscar 2025

Pela primeira vez na história, o Brasil recebeu uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Filme com o já premiadíssimo Ainda Estou Aqui. O longa vai concorrer ao prêmio máximo da Academia, disputando com grandes produções como O Brulista e Anora. Ele também foi lembrado nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz com Fernanda Torres (59). Para a sensitiva Michele Souza, Fernanda Torres vencerá mais essa disputa.

À CARAS Brasil, a espiritualista diz que a premiação marcará um dos momentos mais importantes da carreira da filha de Fernanda Montenegro. “Desde o ano passado, eu venho prevendo o enorme sucesso da atriz com este filme e reconhecimento, o que já está acontecendo. Em 2025, a vejo recebendo o Oscar de Melhor Atriz e uma chance do filme receber também uma estatueta para Melhor Filme Estrangeiro, mas eu vejo com toda certeza essa premiação para a nossa atriz”, garante Michele, que faz previsões para artistas e celebridades desde 2017 e que afirma ter previsto as enchentes do Rio Grande do Sul, resultados da última Copa do Mundo e a pandemia de Covid-19.

A primeira nomeação brasileira no Oscar ocorreu em 1945, quando a canção Rio de Janeiro, de Ary Barroso, concorreu à categoria de Melhor Canção Original, pelo filme estadunidense Brazil. A música, contudo, não levou a estatueta para casa, já que o prêmio ficou com Swinging on a Star, do filme Bom Pastor.

A indicação brasileira mais popular foi a de Fernanda Montenegro (95), nomeada ao Oscar de 1999 na categoria de Melhor Atriz pela atuação em Central do Brasil. A derrota da veterana é considerada uma das mais injustiçadas da história da premiação. A vitória ficou com Gwyneth Paltrow (52), por Shakespeare Apaixonado.

Em 2020, durante participação no programa Good Morning America, a atriz Glenn Close (77) chegou a dizer que o prêmio tinha que ter sido da atriz brasileira. “Eu me lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível em Central do Brasil. Eu pensei: O que? Não faz sentido”, disse.

Leia também:Fernanda Torres confessa vontade de participar de filmes de ação: 'Meu sonho'

VEJA O QUE DISSE MICHELE SOUZA À CARAS BRASIL: