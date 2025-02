Selton Mello surge com atores estrangeiros nos bastidores do filme Anaconda

Selton Mello exibe selfie com astros estrangeiros ao mostrar os bastidores das gravações do filme Anaconda na Austrália

O ator Selton Mello agitou as redes sociais nesta terça-feira, 11, ao compartilhar uma nova foto dos bastidores do filme Anaconda. Ele está na Austrália para gravar o longa-metragem com astros estrangeiros e está radiante com a oportunidade no cinema mundial.

Na nova foto, ele posou ao lado do ator Jack Black e da atriz Thandine Newton durante um passeio de barco. “Isso foi ontem”, disse ele.

Selton Mello foi confirmado no elenco de Anaconda em meados de janeiro de 2025, logo depois da atriz Fernanda Torres ganhar um Globo de Ouro."Nova fase do game. Sendo feliz e me divertindo fazendo o que amo de outro jeito, em outra língua, em um outro continente. Tudo diferente, mas parecido. Novos colegas, Jack Black e Paul Rudd. Novas formas de me expressar, novos caminhos. Sigo atrás de coisas que me tirem certezas expandindo para outros lugares e por dentro, expandindo sobretudo por dentro", escreveu ele.

O filme, que tem estreia prevista para 25 de dezembro de 2025, mostra um grupo de amigos enfrentando crises de meia-idade. Eles decidem refazer seu filme favorito da juventude e para isso vão para a floresta tropical, onde lutam pela própria vida contra desastres naturais e cobras gigantes.

Selton Mello parou de fumar há pouco tempo

Selton Mello celebra um ano longe de um vício. Após fumar por 25 anos, o artista venceu a luta contra o tabagismo e deu alguns conselhos para ajudar seus seguidores a fazerem o mesmo. A novidade foi contada por meio de um texto: “Foram 25 anos fumando. Fumando muito. Não troquei pro vape, não usei adesivo. Eu decidi que aquela relação tóxica havia chegado ao fim. Se você tem vontade, eu afirmo: é possível. O início foi bem difícil, mas não é impossível.", Selton iniciou a declaração.

O ator ainda contou qual foi a sua principal motivação para deixar o vício de lado: “Sabe o que me ajudou muito? A percepção que aquilo fede muito. Quando eu via alguém fumando, eu me aproximava para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo!", ele confessou.

"Se isso vai te chocar e te ajudar a pensar, saiba: Se você é fumante, você cheira mal. Simples e duro assim. Desculpe a sinceridade, mas talvez te ajude a pensar [...] Não adianta perfume e chiclete, você está impregnado. Fôlego renovado, taxas melhores, saúde melhor. Mas meu maior aliado para parar foi, de fato, o cheiro”, Selton acrescentou.

Para finalizar, o ator celebrou a conquista, mas declarou que ainda não se considera um ex-fumante: "Não digo que sou ex-fumante. Estou sem fumar há um ano. E me sinto bem melhor. Tomara que eu influencie alguém com esse depoimento. Acredite: é possível", ele concluiu a publicação.

