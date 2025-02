Selton Mello mostra bastidores e celebra sucesso de O Auto da Compadecida 2

Em suas redes sociais, Selton Mello mostrou bastidores inéditos e celebrou o grande sucesso do filme O Auto da Compadecida 2

E o cinema brasileiro segue em alta! Além de Ainda Estou Aqui, que está indicado em três categorias no Oscar, O Auto da Compadecida 2 segue levando milhões de espectadores ao cinema.

Neste sábado, 8, Selton Mello, que interpreta Chicó no longa, compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que mostra bastidores inéditos do filme e celebrou o sucesso.

"Bastidores inéditos. O Auto da Compadecida 2. Rumo aos quatro milhões de espectadores", escreveu ele na legenda da publicação, que rapidamente recebeu inúmeros comentários. "Que filme lindo! Uma verdadeira homenagem ao clássico que marcou nossa vida. Viva o cinema brasileiro", escreveu uma internauta. "Meu programa desse sábado! Cinema + pipoca + essa obra prima", disse outra. "Esse filme ficou lindo demais", elogiou um terceiro.

Em O Auto da Compadecida 2, Chicó (Selton Mello) e João Grilo (Matheus Nachtergaele) estão de volta para uma nova aventura repleta de confusões e malandragens. Após 20 anos desaparecido, João Grilo retorna para a cidade de Taperoá e reencontra com seu fiel escudeiro Chicó, que carrega adiante a história de que Nossa Senhora (Taís Araujo) operou um milagre e ressuscitou o amigo.

Indicação ao Oscar

O ator Selton Mello usou as redes sociais para dividir com o público sua alegria após o filme Ainda Estou Aqui ser indicado ao Oscar 2025. O longa-metragem, que retrata a história de Eunice Paiva, é estrelado por ele e Fernanda Torres.

A obra concorre à categoria de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme. Além disso, Fernanda Torres também foi indicada à premiação como Melhor Atriz por sua atuação. Em seu Instagram oficial, Selton publicou uma foto ao lado da colega de profissão e do diretor do longa.

"Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro por ter criado algo emocionalmente poderoso", iniciou ele na legenda.

"Por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética, por ser sublime em sua justa simplicidade. Muitas camadas. Nosso país precisava desse filme, o mundo todo precisava desse filme. Nesse exato momento, três indicações ao Oscar. Com a de melhor filme nós entramos para a história, para sempre ainda estamos aqui. Eunice, Rubens [Paiva], nós e vocês", completou Selton Mello.

