Selton Mello explica os significados da flor preta e do anel que usará no Oscar

O que é a flor preta na roupa de Selton Mello? E por que ele usa um anel prateado? Ator comove ao contar os significados especiais por trás de dois símbolos para o Oscar 2025

O ator Selton Mello já está pronto para ir à cerimônia de premiação do Oscar como integrante do elenco do filme Ainda Estou Aqui, que concorre em 3 categorias nesta noite. Antes de sair do hotel, ele mostrou dois detalhes que chamam a atenção em seu look: o broche em formato de flor preta e o anel prateado.

Em um vídeo, o artista explicou os significados dos dois símbolos, que representam Rubens Paiva, que é quem ele interpreta no filme, e também sua mãe, Selva, que morreu em 2024 .

"Dados importantes: essa flor preta que eu usei somente no Festival de Veneza, e estou reutilizando agora é o meu tributo ao Rubens Paiva. Essa flor é em homenagem ao Rubens. E esse anel que muita gente também perguntou lá em Veneza: Ele está noivo? O que é esse anel aí? Eu explico o que é esse anel. Esse anel era da minha mãe”, disse ele.

E completou: "Minha mãe teve Alzheimer durante 12 anos e é uma coisa que me comove demais nesse filme e em um país sem memória… Isso aqui é uma bijuteria, minha mãe era uma mulher muito simples, baratinha que ela comprou em algum lugar, eu peguei as coisas dela e fiquei com os anéis e agora eu uso as coisas da minha mãe. Pode ser baratinho no preço, mas isso aqui para mim vale mais do que qualquer joia muito cara e rica. É a representação da minha mãe comigo sempre, filho da Selva e filho do Dalton, daí o meu nome Selton”.

O filme Ainda Estou Aqui concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz com Fernanda Torres.

