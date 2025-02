Saiba quem vai interpretar Dumbledore na nova série de Harry Potter

A nova adaptação da HBO de Harry Potter contará com um ator veterano interpretando o diretor de Hogwarts, Dumbledore; confira!

A nova adaptação de Harry Potter, baseada nos livros de realismo fantástico, contará com o ator John Lithgow, de 79 anos, no papel do diretor de Hogwarts, Dumbledore . Lithgow, conhecido por sua participação no filme indicado ao Oscar Conclave e na série sobre a família real britânica The Crown, foi escalado para interpretar o icônico personagem.

Em entrevista, o ator revelou estar dividido entre emoções após aceitar o convite para interpretar Dumbledore. "Bem, foi uma surpresa total para mim. Não foi uma decisão fácil, porque vai me definir para o último capítulo da minha vida, temo. Mas estou muito animado. Algumas pessoas maravilhosas estão voltando sua atenção para Harry Potter. É por isso que tem sido uma decisão tão difícil", afirmou ao portal ScreenRant.

Lithgow também revelou que passará muitos anos no papel, já que a série está planejada para durar 10 anos. "Terei cerca de 87 anos na festa de encerramento, mas eu disse sim.".

A série, que seguirá a jornada de Harry em seus estudos em Hogwarts, está em fase de desenvolvimento. A expectativa é que a estreia ocorra na HBO entre 2026 e 2027. Os atores que interpretarão os papéis principais de Harry, Rony e Hermione ainda não foram divulgados.

John Lithgow - Foto: Getty Images

Harry Potter também é tema de festa!

O ator Henri Castelli teve um momento marcante na noite de quarta-feira, 29, em São Paulo, ao comemorar o 11º aniversário de sua filha caçula, Maria Eduarda, fruto de seu relacionamento com a relações públicas Juliana Despirito.

A festa foi realizada em um local sofisticado e contou com uma decoração de tirar o fôlego. Com o tema inspirado nos filmes de Harry Potter, a celebração ganhou um toque único, incorporando flores e tons de rosa para deixar o ambiente ainda mais encantador.

Leia também: Filhos de Henri Castelli surgem enormes em festa da caçula